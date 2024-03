The Hives en México: Revelan fecha, lugar y venta de boletos

La banda de rock sueca The Hives vuelve a México para complacer a sus fans, luego que en 2023 estuvo en el Corona Capital y en un atropellado evento en House of Vans que generó polémica porque las entradas eran gratis y muchos se quedaron sin poder ir.

Así que para responder a la demanda de los fans que no pudieron verlos la vez anterior y que acusaron de fraude a House of Vans, la banda que interpreta temas como “Hate to say I told you so” decidió regresar en solitario a un recinto mucho más grande y se trata del Palacio de los Deportes.

¿Cuándo viene The Hives a México?

El concierto de la banda sueca será el próximo 8 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, será la primera vez que la agrupación se presente en un recinto de este nivel, pues en sus visitas anteriores solo habían estado en el Corona Capital, el extinto Plaza Condesa y el mencionado House of Vans.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para The Hives en México?

Los boletos se venderán en tres fases, la preventa de fans; la de Citibanamex y la venta general. Te decimos las fechas de cada una para que vayas apartándola y no te queden sin entrada.

Preventa fans_ 6 de marzo, 9 am

Preventa Citibanamex: 7 de marzo, 11 am

Venta general: 8 de marzo, 11 am

Para la preventa de fans la banda enviará un código por correo electrónico a los usuarios, para ello se tiene que registrar en la siguiente página: https://found.ee/TheHivesSignUp, de esta manera pueden acceder a la venta antes que nadie.

¿Por qué son famosos The Hives?

Son famosos por su espectacular energía en el show, tienen un espectáculo muy vibrante, en el que corren, saltan, gritan e interactúan con el público como verdaderos rockstars.

Este show es una forma de compensar a los fans por el ya mencionado evento gratuito, en el que los fans acusaron que hubo fraude porque los accesos se pusieron en juego en un sitio web y se tenían que conectar a las 6 de la tarde y acusaron que nunca pudieron ingresar porque ya aparecían como agotados desde antes de que fuera la hora indicada.

“Mi historia es que no fui”, “6:00:15 evento no disponible”, “El truco es que ya no hay lugares antes del registro”, “Estafa, se acabaron en 1 segundo.”, “Estaba desde el primer segundo y al tomar el boleto la página me regresaba al inicio”, “Me metí a las 5:59 y ya no habían”, fueron algunos de los comentarios que evidenciaron irregularidades en el evento.