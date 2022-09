Los Tigres del Norte: ¿Cómo ver desde casa su concierto del Zócalo?

Este 15 de septiembre Los Tigres del Norte ofrecerán un concierto imperdible y legendario en Zócalo de la CDMX, el cual no te puedes perder ni de chiste.

No obstante, hay mucha gente que no podrá asistir al Centro Histórico de la ciudad a verlos, a simplemente deciden no hacerlo por el asco que le puedan dar las multitudes.

Así suenan los primeros acordes. 🎶



¿Quién list@ para los Tigres del Norte mañana en la noche?



🙋🏻‍♀️ pic.twitter.com/qIG32RSl08 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 15, 2022

Para su buena suerte, el concierto de Los Tigres del Norte podrá ser visto completamente gratis y en vivo desde los hogares y te decimos cómo hacerle.

¿Cómo ver a Los Tigres del Norte desde casa?

🚨 A pocos minutos de que se abriera el acceso al Zócalo de la #CDMX, cientos de personas corrieron para tomar el mejor lugar frente al Palco presidencial y el escenario donde se presentarán los Tigres del Norte ⬇️ pic.twitter.com/cO9yTHK8IE — adn40 (@adn40) September 15, 2022

El concierto de los “jefes de jefes” podrá ser disfrutado a través del canal de YouTube del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; justo después del mensaje del mandatario, a las 23:00 horas.

Asimismo, podrás gozarlo en TV a través de las señales del Canal 2, Canal 1.1 y Azteca 7.