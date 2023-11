Toñita defiende su romance con hombre 15 años menor que ella: 'a su mamá no le importa'

Toñita de la Academia, como es conocida por todos Antonia Salazar Zamora, se defendió ante las críticas de que tiene un romance con un hombre 15 años menor que ella, situación que suele ser celebrada cuando es al revés, por más turbio y abusador que sea.

Y es que desde hace algún tiempo, Toñita dio a conoce que tenía un romance con Paolo Rubboli, un compositor 15 años más joven que la cantante de 43 años, cosa que, por algún motivo ha desatado críticas, pues hay gente que está celosa de que ella tiene colágeno y ellos no.

Fue en una entrevista que se subió al canal de Youtube de Marco Antonio Silva donde la ex académica afirmó que está completamente feliz con su relación y que para ella la edad es sólo un número y no algo relevante en un romance.

Sin embargo, la famosa reconoció que tiene que buscar la manera de decirle a su hija de su noviazgo, pues tarde o temprano se enterará que tiene un nuevo papá.

“Es lindo que no le importa la edad, a su mamá no le importa mi edad, todavía no le digo a mi hija, tengo que abordar ese tema, no soy de las personas que encontré a alguien y al otro día le digo a mi hija", dijo Toñita.

Asimismo, la famosa dijo que actualmente solo quiere disfrutar de la vida amatoria con su pareja y que no tiene planes de casarse, vivir juntos o procrear más hijos.

"A esta edad para qué los celos, ya eso lo viví cuando tenía 20, ahorita ya no, ahorita es gozar la vida (...) Lo que estoy haciendo en este momento es disfrutar, estoy conociéndolo, estoy gozando y me siento feliz", aseguró.

Finalmente, Toñita aseguró que no mantiene a su novio: “tiene más seguidores que yo, es un chavito que es compositor, que canta, somos personas que estamos en la misma agencia, nos conocimos, convivimos a cada rato porque nos vemos en cada alfombra roja y ya saben que uno que es coqueta. El chavito es muy trabajador, muy pilas que no necesita que yo lo apadrine que yo lo traiga aquí jalando"