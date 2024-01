¿De qué trabajaba Linet Puente en el IPN antes de entrar a Ventaneando?

Linet Puente es conocida actualmente por ser una de las integrantes del programa “Ventanenado”, pero la famosa presentadora experta en farándula no siempre se dedicó al chisme, no que tuvo lo que mucha gente aburrida y esclava del sistema llama como un “trabajo formal” en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Linet Puente, antes de estar con Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Pedro Sola, estuvo trabajando en una de las universidades más importantes del país y sobre ello le contó al youtuber Nayo Escobar respecto a cómo fueron sus días previos a la farándula.

Durante la charla, la presentadora de noticias faranduleras contó que llegó a la televisión porque, tras una prueba de cámara a la que fue invitada por Esteban Macías, la cual remarcó que “que salió fatal”, le pidió una oportunidad al director de producción de espectáculos Alexis Lippert de tener un trabajo en tv.

Narró que el sujeto le dijo que sí podía quedarse, pero “no te puedo pagar y no sé hasta cuándo te puedo pagar, no sé si va a haber una plaza”, cosa que Linet aceptó.

En ese entonces, Linet Puente trabajaba en IPN, sobre lo cual comentó: “Yo me pagué mi carrera porque mi papá se quedó sin trabajo y no podía costearla”, señaló.

“Yo trabajaba en el Poli, tenía una plaza administrativa y luego se hizo docente, y trabajaba y estudiaba; yo seguía trabajando y en TV Azteca, entonces ya me volvía loca… De ahí yo creo que aprendí a correr en la vida”, abundó la famosa.

Al mismo tiempo, Linet Puente se desempeñaba como porrista en la Universidad Intercontinental: “Estaba becada, tenía el 25 por ciento de beca académica y el 25 por ciento de beca deportiva”.

“A mí me gustó mucho la carrera de ciencias de comunicación cuando la vi y es una carrera que en las universidades públicas no era una carrera buena; estaba la carrera de periodismo, pero no era la que específicamente yo quería, yo quería tener un espectro más amplio porque me llamaba la atención la televisión más en una cuestión de producción. Por eso decidí entrar a la UI”, señaló.

“A partir de que yo salía de trabajar, hacia mis trabajos, mis investigaciones y lo que me pedían de la universidad, porque estaba becada académicamente y tenía que mantener un promedio”, abundó la famosa.

Finalmente, Linet Puente afirmó que todo esto “me formó de una manera muy tremenda para lo que me venía después en la vida. Fue un entrenamiento de vida para después encargarme de mí”.