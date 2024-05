Tristán, el hijo de Yahir, afirma que dejó las drogas gracias a 'la Santa Muerte'

Yahir es famoso, además de por sus canciones, por tener una muy complicada relación con su hijo Tristán Othon, quien ha ofrecido diversas entrevistas en las que habla respecto a su dura vida intentando tener el afecto de su padre, su adicción a las drogas y cosas cuestionables que ha tenido que hacer para sobrevivir.

Ahora, Tristán Othon ofreció una nueva entrevista a la revista TV Notas, a la cual le aseguró que logró alejarse del consumo de estupefacientes, especialmente la piedra y el cristal, no gracias al auxilio o interés de su famoso padre, sino por el apoyo de la que ahora es su protectora: la Santa Muerte.

Yahir y su hijo Especial

Durante la charla, Tristán afirmó que lleva cerca de año y medio limpio, gracias a la devoción que le profesa a la Santa Muerte, misma que asegura lo ha protegido de las sustancias.

“Dejé las drogas. Llevo un mes sin consumir cristal. Y la piedra, un año con cinco meses. No te puedes enfrascar en que te vas a recuperar, sólo vivir un día a la vez", afirmó con devoción.

no te pierdas: Yahir afirma que va a terapia por culpa de su hijo Tristán y su drogadicción

Tristán contó cómo fue la manera en la que se acercó a su nueva protectora: "un día había comprado mucha ‘piedra’. En ese momento sentí que un ángel bajó, me tocó y se me quitó el gusto. Y la Santa Muerte me ha ayudado a no recaer”.

“Soy devoto a la Santa Muerte. La tengo en un altar y Dios me permite profesar a la Santa Muerte a través de una oración y de mis sentimientos. Me siento feliz, completo”, remarcó.

Además de dejar las drogas, Tristán Othon también confesó que, aunque siente la ausencia de su padre Yahir, sabe que tiene que hacer su propia vida lejos de él.

“A mi padre lo veo limitándome a mí y a él mismo. Necesitamos hablar. He llorado por mi papá todos los días", dijo el joven de parde ausente, para después remarcar que nunca usará su apellido para tener fama pues "no soy tú".

Hasta ahora, Yahir no ha respondido a las declaraciones de su hijo, pero los fans esperan que se haga la víctima, como ya ha pasado en otras ocasiones.