Tunden a Poncho de Nigris por decir que protagonista de Peter Pan es un 'niño feo'

El conductor de televisión Poncho de Nigris volvió a ser criticado en las redes sociales por decir que el protagonista de Peter Pan, la nueva película de Disney, es un “niño feo”.

Todo sucedió porque el ahora concursante de MasterChef Celebrity México 2023 citó un tuit de Disney Latam en el que la empresa invita al público a ver la nueva cinta de La Sirenita.

A lo que Poncho de Nigris aseguró que Disney estaba haciendo una mala selección del casting, tanto en La Sirenita como en su otra película de Peter Pan, pues señaló que los nuevos actores que eligieron no son aspiracionales.

“Confirmen si Disney la está cag… bien duro. Cuando vi la de Peter Pan con los niños me pareció que pusieron de Peter Pan a un niño feo para que muchos se identifiquen, pero pues no es aspiracional estar todo cule…. Los niños no entienden eso. Déjenlos vivir su infancia bonita”, escribió el conductor de televisión y ex de Irma Serrano.

Confirmen si Disney la está cagando bien duro ? Cuando vi la de peter pan con los niños me pareció que pusieron de peter pan a un niño feo para que muchos se identifiquen pero pues no es aspiraciónal estar todo culero. Los niños no entienden eso ! Déjenlos vivir su infancia… https://t.co/hAtOX95x4t — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) May 16, 2023

Tunden a Poncho de Nigris por criticar físico de protagonista de Peter Pan

Los usuarios de Internet no dudaron en manifestarse en contra de los comentarios de Poncho de Nigris y lo criticaron.

Incluso una cuenta de fans de Disney verificada lamentó que el conductor se haya puesto a criticar el físico del actor que da vida a Peter Pan, quien tiene 16 años.

Tendrías que estar muy dañado para criticar a un niño de 16 años, pero pues no es aspiracional carecer de sabiduría. 🤷🏻‍♂️ — Disney MX (@disneymxfan) May 18, 2023

“Tendrías que estar muy dañado para criticar a un niño de 16 años, pero pues no es aspiracional carecer de sabiduría”, se lee en la respuesta de la página de fans.

“¿Porque un adulto tiene que llamar a un niño feo? No al cyberbullying”, “El Peter pan no debe ser un niño bonito. Pero que tanto interés por niños bonitos… red flag aquí”, “Ese niño ‘feo’ con una película ya es más relevante que tú y toda tu ‘carrera’”, “Si crees que no ser blanco es igual a ser ‘feo’, entonces el del problema eres tú”, "Andas bien alzado desde que te injertaste pelo" ,fueron otros de los comentarios que recibió Poncho de Nigris.