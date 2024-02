TWICE: Este es el setlist de las divas del k-pop en el Foro Sol

Las chicas de TWICE ya están en México y dentro de muy poco van a bendecir a toda la nación con sus esperados conciertos en el Foro Sol de la CDMX, los cuales van a ser únicos, imperdibles y, sobre todo, muy largos.

Fue este miércoles cuando Nayeon, Sana, Jeongyeon, Jihyo, Mina, Tzuyu, Chaeyoung, Dahyun y la divina Momo llegaron a la Ciudad de México, para hipnotizar a todos los fans del k-pop con su belleza, talento, movimientos y voces.

Las chicas de TWICE van a ofrecer dos conciertos en México como parte de su gira "Ready to Be World Tour". Específicamente, los shows van a ser este viernes 2 de febrero y el sábado 3, por lo que se van a descontrolar completamente.

Por ello los y las fans de TWICE han compartido en redes sociales cuál va a ser el setlist que Momo, Nayeon, Sana, Jeongyeon, Jihyo, Mina, Tzuyu, Chaeyoung, Dahyun van a presentar en sus conciertos.

A continuación, te dejamos la extensa lista de canciones de los shows de TWICE en el Foro Sol, y es posible que a éstas se sume "I Got You", su más reciente sencillo.

Setlist de TWICE en el Foro Sol

Set Me Free

I can’t stop me

My Guitar (Chaeng solo)

Go hard

Moonlight Sunrise

Brave

Try (Dahyun solo)

Done for Me (Tzuyu solo)

New Rules (Sana solo)

Move (Momo solo)

7 rings (Mina solo)

Feel Special

Cry for Me

FANCY

The Feels

Killin’ Me Good (Jihyo solo)

Can’t stop the feeling! (Jeongyeon solo)

POP! (Nayeon solo)

Queen of Hearts

Remix song

Alcohol-Free

Dance the Night Away

Talk That Talk

When We Were Kids

Crazy stupid love

Posibles canciones del Encore