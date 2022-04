Valentina le pone el toque seductor al reguetón con "Moschino"

La artista dominicana Valentina apuesta por llenar de seducción y romance al reguetón con “Moschino”, su más reciente sencillo, el cual concibió durante la pandemia y que está basado en una historia de amor que no termina de concretarse.

“Es una canción con sonidos de reguetón colombiano, ya que quería darle un flow más urbano; la trabajé con un productor increíble, DJ Maff, y la vibra en el estudio el día en que se creó fue super buena, todo salió súper rápido y orgánico”, compartió en entrevista la cantante a La Razón.

Valentina admitió que no estaba completamente segura si iba a lanzar “Moschino”, pues no estaba satisfecha del todo con cómo sonaba su voz. Por ello decidió cambiarle completamente el tono hasta quedar cómoda con los resultados y el producto fue una vibra muy distinta a la del producto inicial.

“Algo que no muchos saben es qué la regrabé completa de inicio a fin, pues no estaba convencida del todo con la manera en que se escuchaba mi voz. Quise cambiar el tono al 100 por ciento, no porque no me gustara la canción, sino porque quería hacer algunas modificaciones para hacerla más mía y para que conectara más con la gente”, explicó Valentina.

“Así que publiqué un video en TikTok súper aleatorio y no esperaba la respuesta que obtuve. En realidad, fue súper increíble porque era muy tímida al respecto y nunca pensé que el público estaría tan emocionado por mí”, abundó.

Asimismo, Valentina aseguró que le dedicó “Moschino” a los colombianos, pues el tema tiene una vibra completamente como la del reguetón de aquel país.

“La canción tiene una vibra muy colombiana y creo que les gustará a todos, porque la gente empezó a responder y a decirme que soltara la canción porque la querían poner en los bares de Colombia, que nada más me estaban esperando. Simplemente me conecté con eso, con la emoción y apoyo del público, pues éste me dio ese último empujón que necesitaba para sacarla”, compartió.



