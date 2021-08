¡Vampira! Anya Taylor-Joy protagonizará el remake de "Nosferatu", de Robert Eggers

La popular Anya Taylor-Joy, conocida por ser la estrella de “Gambito de Dama”, protagonizara el remake de la clásica película de vampiros “Nosferatu”, que prepara el cineasta Robert Eggers.

Así lo confirmó la misma Anya Taylor-Joy a “Los Ángeles Times”, medio al cual la actriz de origen argentino afirmó que “Nosferatu” es tan solo uno de sus próximos proyectos.

“Todos mis amigos me dicen: ‘¿Qué estás haciendo? Tómate… un… descanso'… Pero los personajes son demasiado buenos. No sería capaz de lidiar con esto si no dijera ‘sí’. No lo superaría. Prefiero ir por ello y hacer lo mejor que pueda”, dijo Anya Taylor-Joy.

Más allá de las declaraciones de Anya Taylor-Joy, aún no se sabe mucho del remake de “Nosferatu” que protagonizará, bajo la dirección de Robert Eggers, conocido por la magnífica “El Faro”, la cual contó con las actuaciones de Robert Pattinson y Willem Dafoe.

“Nosferatu” se estrenó originalmente en 1922, fue dirigida por F. W. Murnau y se trató de la primera película en basarse en “Drácula”, de Bram Stoker.