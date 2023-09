Vanessa Claudio dice no a la maternidad; disfruta de su 'perrhijo' y su soltería

Vanessa Claudio, conductora y modelo puertorriqueña, ya había dicho a medios de comunicación que no estaba interesada en ser madre. En una reciente entrevista confirmó sus declaraciones y apuntó que está disfrutando de su soltería y de su perrhijo.

"A mí el amor me aburre. La verdad lo pienso y siempre digo: 'Me gustaría enamorarme', pero pasa el domingo y se me pasa. Estoy muy cómoda, muy ermitaña, en mi círculo, como que hay días que quiero y hay días que no. No es algo que me quita el sueño", declaró la conductora a medios de comunicación, cuando se le cuestionó sobre su vida amorosa.

Vanessa Claudio señaló que los tiempos han cambiado y que el éxito ya no depende de que una mujer se case o no. Señaló que se encuentra feliz trabajando y disfrutando de su perrhijo: " Yo sigo muy feliz, trabajando. Como siempre he dicho, la maternidad no es algo que me llame mucho la atención, tengo un perrhijo...", dijo.

Cuando se les cuestionó sobre si estaría dispuesta a adoptar la conductora dijo: "Admiro a la gente que adopta, porque es una responsabilidad muy grande. No sé, hay gente que lo tiene y hay gente que no". Asimismo, reveló que sí revisó la opción de congelar sus óvulos, pero que al final no le interesó.

"Después de este cumpleaños que tuve hace poco, no creo...", señaló la conductora, quien hace apenas unas semanas cumplió 40 años de edad. La presentadora de el programa Al Extremo dijo en la semana de su cumpleaños: "(La maternidad) yo creo que para mí es un barco que ya zarpó y se fue. Pero muy feliz, no es algo que tampoco me quite el sueño".

“No es algo que yo muera, hay mujeres que tú dices ‘muero por ser mamá’, yo no soy esa, respeto a las que sí, pero yo no”, apuntó la conductora, quien se mostró radiante en la alfombra del reality La más draga.

