Verónica del Castillo sufre accidente tras cirugía por un tumor de 12 cm ¿Está grave?

A Verónica del Castillo recientemente le extirparon un tumor de 12 centímetros del ovario izquierdo; no obstante, la famosa sufrió un accidente al poco tiempo de la cirugía, por lo que tiene preocupada a sus fans y amigos.

“Les aviso para que por favor no pospongan sus chequeos médicos de rutina por la pandemia. Yo me tardé dos años en hacerme ultrasonido y mastografía por miedo a entrar a un hospital y creció hasta 12 centímetros”, expresó Verónica del Castillo cuando dio la noticia de su cirugía.

En entrevista con “Ventanenado”, Verónica del Castillo habló sobre su cirugía y aseguró que el doctor le dijo que podía hacer su vida normal. Sin embargo, fue la vanidad lo que la llevó a accidentarse.

“El doctor me dijo que ya puedo hacer mi vida normal, pero el sábado me puse tacones y me caí, entonces sigo con zapatos bajitos”, contó.

Pese a su estrepitosa caída, Verónica del Castillo se encuentra muy bien de salud, pues narró que diariamente sale a caminar a un parque cerca de su casa y cuida su alimentación, pues por el momento tiene prohibido hacer ejercicio.

