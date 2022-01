Eric del Castillo explota contra quienes le preguntan por el COVID: ¡Ya no me estén fregando!

Eric del Castillo es uno de los famosos conocidos por ser antivacunas y desde que su hija Kate del Castillo se enfermó de COVID mucha gente ha estado preocupada por su salid, cosa que ya tiene fastidiado al actor.

Y es que muchos medios lo han cuestionado respecto a su salud, pues el actor tiene 87 años y pasó el fin de año con su hija Kate.

Erick del Castillo y su hija Kate Especial

Todos estos cuestionamientos ya tienen harto a Eric del Castillo, motivo por el cual explotó contra quienes le preguntan del COVID y le dicen que se cuide.

“Estamos bien, gracias a la medicina alternativa. Estamos saludables, quiero tomar una prueba para decirles que estoy sano, ya no me estén fregando. Estoy bien, saludablemente estoy bien”, dijo el famoso a “Venga la Alegría”.

Tras ello, Eric del Castillo sentenció que es por culpa de la prensa que ha perdido muchos proyectos artísticos, pues a cada rato le preguntan de las vacunas y el COVID.

“Están causando que no me contrate la gente, me están haciendo mucho daño. Si me quieren contratar bien, sino, me da lo mismo. Si me quieren contratar que me hagan una prueba, estoy más sano que los que se vacunan”, afirmó Eric del Castillo

¡Don Eric del Castillo explotó contra algunos medios por cuestionarle si se vacunará contra el COVID-19 ahora que su hija, Kate, salió positiva! 😱📺 #EsViernesPara >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/s8vId44yki — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 14, 2022

rc