Vicente Fernández: ¿quién es la cantante que lo acusa de acoso sexual? (Video)

Vicente Fernández de nuevo está en el ojo del huracán, pues tras los videos de TikTok en los que se observa que hace tocamientos indebidos a fanáticas, una cantante lo señala de acoso sexual.

Se trata de la cantante Lupita Castro, quien rompió el silencio y a través de un video denunció públicamente que presuntamente fue acosada sexualmente por Vicente Fernández.

“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más grave que eso”, afirmó Lupita Castro, quien publicará próximamente un libro en el que revelará las malas experiencias que tuvo con “El Charro de Huentitán”.

Lupita Castro decidió hacer público esta situación debido a que ya lo había compartido con una televisora estadounidense, la cual al final ya no publicó la entrevista sin explicarle los motivos.

“Lo importante no es por qué callé tanto tiempo, lo más importante es por qué lo hizo”, expresó.

Lupita Castro aseguró que tiene datos, fechas y todo tipo de pruebas para comprobar el abuso que presuntamente sufrió por parte de Vicente Fernández.

“He sufrido muchos años callándome, pero ya no, ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder, el poder de Dios, el poder de la palabra y el poder de este aparatito (celular)”, dijo.

AG