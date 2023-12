Vicente Fernández: Él es el hijo que tuvo fuera del matrimonio al que le quitó el apellido | FOTOS

Vicente Fernández tuvo tres hijos con doña Cuquita Abarca, su esposa, sin embargo, después se destapó que el cantante tuvo un cuarto hijo con una famosa actriz, a quien reconoció y después le quitó su apellido.

Este 12 de diciembre se cumple dos años del fallecimiento del Charro de Huentitán, por lo que los fans recuerdan su carrera artística, así como sus escándalos, entre ellos la de su amante Patricia Rivera con quien supuestamente tuvo un hijo: Rodrigo Fernández.

¿Así tuvo Vicente Fernández a su hijo no reconocido con Patricia Rivera?

Rodrigo llegó al mundo producto de la relación amorosa que Vicente Fernández tuvo con Patricia Rivera, actriz y reina de belleza que conoció en 1978 cuando filmaban la película de “El Arracadas”.

Aunque en un principio Patricia lo rechazó, después decidió darle una oportunidad y salir con él. Chente estaba obsesionado con ella, según se muestra en su serie biográfica “El último rey”.

Rodrigo Fernández, el otro "hijo" de Vicente Fernández Foto: Especial

Vicente Fernández quedó tan cautivado y vivía un tórrido romance con ella que se le olvidó aquél pacto que alguna vez hizo con su esposa Cuquita Abarca de no tener hijos con sus amantes.

Un día Patricia Rivera le dijo que estaba embarazada y tras un tiempo se filtró en las noticias que Vicente Fernández estaba en el hospital con su supuesta amante teniendo a su hijo.

Según la serie de “El último rey”, Cuquita se enteró por medio de las noticias que Vicente Fernández estaba teniendo a su cuarto hijo con otra mujer. La producción señala que Vicente sí admitió delante de su esposa que el hijo que tuvo Patricia era de él, así que el niño visitaba el rancho familiar en las vacaciones.

Vicente Fernández y su supuesto hijo Rodrigo Fernández Foto: Especial

¿Quién es Rodrigo, el hijo no reconocido de Vicente Fernández?

El hijo de Vicente Fernández con Patricia Rivera fue bautizado como Rodrigo Fernández, Chete sí le dio su apellido y según se muestra en la serie y en algunas fotos de la vida real, el cantante pasó tiempo con el niño.

Rodrigo Fernández nació en 1987, por lo que actualmente tiene 36 años, tenía aspiraciones de hacer una carrera en la música como Vicente Fernández y sus famosos hermanos, se presentó en varios lugares cantando música regional mexicana con mariachi, sin embargo, no despuntó pese a tener el apellido Fernández.

Rodrigo fue sacado de la herencia familiar y Chente le quitó su apellido porque se enteró que en realidad no era hijo de él.

En el año 2007, Vicente Fernández, tras el secuestro de su primogénito, solicitó un seguro antisecuestro para su familia, por lo que hicieron pruebas de sangre y ADN, y ahí fue donde el cantante descubrió que Rodrigo realmente no era su hijo.

Vicente Fernández expresó en entrevistas su decepción al enterarse de que el joven no era su hijo. “Claro que me duele, después de 18 años me dicen que no es mío”, dijo el cantante en una entrevista.