¿Quién es Rodrigo Fernández, el supuesto hijo de Vicente Fernández?

Este viernes se transmitió el último capítulo de la primera temporada de “El Último Rey”, serie biográfica de Vicente Fernández.

La primera temporada de la producción cerró fuerte, pues se revivió la polémica de que el Charro de Huentitán supuestamente tuvo un hijo fuera del matrimonio.

¿Quién es Rodrigo Fernández, supuesto hijo de Vicente Fernández?

De acuerdo con los rumores Vicente Fernández tuvo un romance con la actriz y reina de belleza Patricia Rivera, ellos se conocieron durante el rodaje de la película “Las Arracadas” en 1978.

Rodrigo Fernández, el otro "hijo" de Vicente Fernández Foto: Especial

Supuestamente de esta relación nació Rodrigo Fernández, quien se creyó que era el cuarto hijo de Vicente Fernández y al parecer Chente, al enterarse, había aceptado sus responsabilidades como padre.

En la serie de “El Último Rey” se retrata el momento en el que aparentemente Cuquita, esposa de Vicente Fernández, se entera de la existencia del supuesto hijo.

Sin embargo, para el año 2007, Vicente Fernández, tras el secuestro de su primogénito, solicitó un seguro antisecuestro para su familia, por lo que hicieron pruebas de sangre y ahí fue donde el cantante descubrió que Rodrigo realmente no era su hijo.

De acuerdo con Patricia Rivera, quien habló en una entrevista para Ventaneando, Rodrigo nació en 1987.

Vicente Fernández expresó en entrevistas su decepción al enterarse de que el joven no era su hijo. “Claro que me duele, después de 18 años me dicen que no es mío”, dijo el cantante en una entrevista.

Rodrigo Fernández tenía aspiraciones de hacer una carrera en la música como Vicente Fernández y sus hijos, sin embargo, no despuntó pese a tener el apellido Fernández.

KR