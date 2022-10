Vicente Fernández: Olga Wornat, autora de "El Último Rey", dice que serie de Netflix es "malísima"

Olga Wornat es la autora del libro “El Último Rey” sobre la vida de Vicente Fernández y señaló que la serie de Netflix “El Rey” le pareció “malísima” y un “desastre” de vestuario.

La escritora, conocida por publicar la biografía no autorizada de Vicente Fernández, comentó que ella no logró ver la serie de Netflix, pues solamente le dio la oportunidad a unos cuántos capítulos y decidió dejar de verla.

“No pude seguirla, llegué hasta el segundo episodio y me fui porque me pareció malísima. En todos los aspectos. Para que una serie o una película tenga éxito hace falta una buena historia y ahí no vi ni una buena historia de base. Jaime Camil es muy buen actor, pero no canta, nadie canta, ni el niño canta. El vestuario: desastre”, dijo la autora argentina.

Asimismo, lamentó que la serie de Vicente Fernández de Netflix no abordaba el tema del secuestro de Vicente Fernández Jr. pues aseguró que fue un episodio en la vida del cantante que lo marcó.

“La gente que lo vio hasta el final me dicen que no se abordó el secuestro, que curioso, porque eso fue un tema tremendamente clave en la vida de Vicente Fernández”, mencionó la escritora.

Olga Wornat está orgullo de la serie “El Último Rey” de Televisa

Olga Wornat aseguró que se siente orgullosa de su investigación sobre la vida de Vicente Fernández y también de la serie de Televisa “El Último Rey”.

Cabe recordar que la serie de “El Último Rey” que se estrenó en febrero pasado, rompió récord de audiencia en el contenido de Televisa, al ser una de las producción más vistas de la televisión mexicana.

La serie gira alrededor del secuestro del primogénito del cantante y a partir de ahí se va desarrollando la historia que va narrando hechos de la niñez, adolescencia y juventud de Vicente, así como la época actual, incluso se muestra la muerte del Charro de Huentitán.