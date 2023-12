¿Quién es en la vida real Irma Dorantes, la última 'esposa' de Pedro Infante? | FOTOS

En la serie de “Se llamaba Pedro Infante” se recrearon los romances más importantes del actor y cantante Pedro Infante, uno de ellos fue con la actriz Irma Dorantes.

¿Quién Irma Dorantes, esposa de Pedro Infante?

Irma Dorantes nació el 21 de diciembre de 1934 en Mérida, Yucatán, por lo que actualmente tiene 88 años.

Fue actriz y cantante y comenzó su carrera en 1948, al debutar en la película Los tres huastecos, junto a Pedro Infante, en ese entonces tenía solo 14 años de edad.

En una entrevista para el programa “La historia detrás del mito”, la actriz contó que grabar una de las escenas con Pedro Infante para esa película fue lo más difícil, ya que el actor interpretaba a un cura, quien la regañaba por usar maquillaje.

La actriz contó que tardaron mucho en grabarla porque ella se moría de la risa cada que Pedro Infante decía su diálogo. Señaló que se reía porque se podía ver en el reflejo de los lentes de Pedro y eso le causaba gracia.

Pedro Infante e Irma Dorantes en "Los 3 huastecos" Foto: Especial

Después compartieron créditos en otra película que fue cuando comenzó a surgir el amor. Se trata de la cinta “No desearás la mujer de tu hijo” que se estrenó en 1950, por lo que para ese entonces ella tendría 16 años.

Pedro Infante e Irma Dorantes en la película "No deseará la mujer de tu hijo" Foto: Especial

Tres años después, en 1953, Pedro Infante e Irma Dorantes decidieron casarse en Mérida. El cantante fue a pedir la mano en matrimonio de la actriz, los papás del histrión lo acompañaron para que todo fuera formal.

El mismo Pedro Infante llevó los papales al registro civil para casarse, la boda se realizó en la casa de una de las tías de Irma Dorantes, hubo solo1 5 invitados y el juez llegó a casarlos.

Los papás del histrión no asistieron, pero Doña Cuca les regaló unas sábanas. Mientras que la mamá de Irma no estaba de acuerdo y no quería firmar como testigo.

Tuvieron una breve recepción con bocadillos y en la noche de ese día, volaron hacia Cozumel para su luna de miel.

Pedro Infante e Irma Dorantes tuvieron una hija llamada Irma Infante, quien actualmente es actriz y ha salido en producciones de TV Azteca como "Lo que callamos la mujeres".

Pedro Infante con Irma Dorantes y su hija Irma Infante Foto: Especial

Irma Infante Dorantes, hija de Pedro Infante e Irma Dorantes Foto: Especial

El matrimonio de Pedro Infante e Irma Dorantes fue anulado

Peso Infante nunca se divorció de su primera esposa, María Luisa León, así que la mujer al enterarse de que su esposo se había casado con otra mujer no dudó en demandarlo por bigamia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de María Luisa y el matrimonio quedó anulado el 9 de abril de 1957, tan solo unos días antes de su muerte, el 15 de abril de ese mismo año.