VIDEO | Scarlet Johansson aparece en la transmisión de la NASA por el eclipse total solar

Scarlett Johansson apareció de manera repentina en la transmisión de la NASA del eclipse solar total de este 8 de abril para promocionar su más reciente película titulada Fly me to The Moon con Chaning Tatum como coprotagonista, una cinta de astronautas que promete convertise en un favorito del público el 12 de julio.

El público se mostró sorprendido y contento de ver nuevamente a la actriz que da vida a Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel, lista para promocionar su próximo blockbuster, cuyo tráiler se estrenó hace unas cuantas horas. La cinta es una comedia dramática que aborda el histórico alunizaje del Apollo 11 de la NASA.

Traíler de 'Fly Me To The Moon'

¿De qué trata 'Fly Me To The Moon'?

Fly Me To The Moon aborda uno de los temas más polémicos en la historia estadounidense, ya que a pesar de que hay imágenes donde se muestra a los astronautas del Apolo 11 en la luna, hay una porción del público que no cree que esto haya sucedido en verdad e incluso señalan diferentes aspectos que distan de lo que debería de suceder en el espacio.

Esta película toma un arriesgado giro en la trama al afirmar que el alunizaje en efecto fue una falsedad, donde el personaje de Scarlett Johansson será la responsable de convertir la farsa en un hecho creíble para vencer a la Unión Soviética en la carrera espacial.

Scarlett Johansson hace una pregunta en transmisión de la NASA

"Soy Scarlett Johansson e interpreto a una directora de asuntos públicos de la NASA en la nueva película Fly Me To The Moon espero que todos disfruten sanamente del eclipse" inició la famosa en la transmisión vista por miles de usuarios antes de hacer una pregunta a la luna para la NASA "durante un eclipse solar total, he escuchado que los cráteres juegan un rol en lo que vemos en la tierra cuando la luna bloquea al sol ¿por qué es eso?"