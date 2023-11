¿Peso Pluma y 'El Nini' eran amigos cercanos? Así era su relación con fiestas y corridos

El gobierno de México realizó la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido como "El Nini", presunto jefe de seguridad de Los Chapitos, y tras la detención de este hombre en redes sociales se le empezó a relacionar con Peso Pluma, pues se dice que eran amigos cercanos.

¿Cuál es el vínculo entre Peso Pluma y “El Nini”?

Hace unos meses se filtró un video de Peso Pluma dando un show en una fiesta privada, de acuerdo con los reportes la celebración era de Gaby Fernández, quien supuestamente es esposa de “El Nini”.

En el video se observa al intérprete de “Ella baila sola” cantando uno de sus temas, mientras se ve a varias mujeres bailando y cantando dicho tema musical.

En redes sociales los usuarios escribieron que el tema de “El Belicón” habría sido impulsado por Nestor Isidro.

La canción que Peso Pluma le dedicó a “El Nini”

En el género del regional mexicano son común los narcocorridos, que son canciones que hablan sobre los narcotraficantes. “El Nini” no fue la excepción y apareció en varias canciones de Peso Pluma, Fuerza Regida y otros artistas.

En la canción ‘La People’ aparecen varios versos que serían dedicados a Néstor Isidro, pues en la canción se hace referencia a "Culiacanazo", que fueron enfrentamientos para tratar de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, cuando lo detuvieron la primera vez en Culiacán, pero que lo dejaron libre.

"Valen más que no me vuelvan a buscar qué me van a encontrar, la bandera de aquí sigue siendo Guzmán lo vuelvo a recalcar".

“Quisieron apresar al joven que comanda la capital / No se lo pudieron llevar”.

“Bien fresco, así nomás / Pa’ que sepan los jefes que hay calidad / Y talento de más”.

“Asegúrenme casas, que ahí tengo más / Sobra pa’ donde jalar / El diecinueve se les volvió a pelar”



¿Peso Pluma y “El Nini” eran mejores amigos?

La periodista Anabel Hernández ofreció una entrevista en el programa de Óscar Mario Beteta en Grupo Fórmula y reveló que sí existe una amistad entre Peso Pluma y el líder criminal “El Nini”.

La periodista contó que fue Dámaso López Serrano, conocido como “El Mini Lic”, quien le reveló la relación entre el cantante y el jefe de seguridad de “Los Chapitos”.

“Lo que me dijo ‘Mini Lic’ en aquella entrevista de octubre es que uno de los mejores amigos del ‘Nini’, y que ayudó a construir su imagen y su leyenda para que fuera tan famoso ahí en Culiacán, es el cantante mexicano, muy famoso, Peso Pluma”, dijo la periodista.

Anabel Hernández indicó que el tema de “El Belicón” también fue dedicado a Néstor y aseguró que el video musical de esta canción fue grabado en una propiedad de “El Nini”.

“Le dedicó la canción ‘El Belicón’. Justamente lo que contaban es que este vídeo musical de Peso Pluma lo graban en una propiedad del ‘Nini'”, dijo la periodista.