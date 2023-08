Yahritza y su Esencia presumen que están en top 10 de Spotify en México, ¿se burlan de críticas?

A Yahritza y su Esencia ya no le importan las críticas por hablar mal de México y presumieron que su música está en el top 10 de lo más escuchado de Spotify.

A través de sus historias de Instagram, la agrupación conformada por los tres hermanos originarios de México, pero que viven en Washington, compartieron una foto para dar a conocer su logro.

Se trata de una imagen del top 10 de Spotify en México, el cual encabeza Peso Pluma con la canción “Lady Gaga” junto a Junior H.

Sin embargo, en el número 10 de este listado sale Yahritza y su Esencia con el tema “Frágil” que cantan a lado de Grupo Frontera.

Yahritza y su Esencia presumen que están en el top 10 de Spotify pese a críticas Foto: Especial

Aunque su publicación ya no tenía ningún mensaje extra, fue suficiente para que les volvieran a llover las críticas por sus comentarios en los que aseguran que no les gusta México ni su comida.

Estas fueron las polémicas declaraciones de Yahritza y su Esencia

Los jóvenes músicos ofrecieron una entrevista en la que les preguntaron su opinión por México por ser su segunda visita al país. Yaritza, líder de la banda, aseguró que sí le gusta México, pero que no le agrada que es un lugar muy ruidoso.

“Si me gusta, pero no me gusta cuando me levanto y cuando me estoy durmiendo porque se escuchan los carros y las sirenas de los policías y todo. Si me gusta, está bonito”, mencionó la cantante.

Por su parte, su hermano Mando Martínez no se guardó nada y aseguró que a él no le gusta México y menos la comida, señaló que la mejor es la de Washington, de donde viven, por él es originario de Michoacán.

“No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando "Mando", integrante de la agrupación.

Mientras que el otro hermano e integrante de Yaritza y su Esencia dijo que tampoco le gusta la comida ni las bebidas de México. “No me gusta que ni tengan chile, La soda aquí sabe diferente, te quema la garganta más allá”, señaló Jairo Martínez.