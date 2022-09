Yalitza Aparicio presume cómo le hacen su hace su primer tatuaje ¿Qué significa? (VIDEO)

Yalitza Aparicio suma una nueva experiencia a su vida, pues la actriz compartió que se hizo su primer tatuaje y mostró todo el proceso en sus redes.

Tanto en Instagram como en YouTube, Yalitza Aparicio compartió cómo se tatuó, cosa que dijo era “algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y quedé muy feliz con el resultado”.

Yalitza fue al estudio de tatuajes con su mamá, quien no estuvo de acuerdo con la acción de su hija: “estoy aquí, aunque no me parezca, si es doloroso, allá ella”.

Aparicio se tatuó en San José del Pacífico, un pueblo en la sierra sur de Oaxaca cercano a e Zipolite y Mazunte, lugar donde el artista Carlos Bautista tiene su estudio.

“¿Las caras del ex? No caben”, bromeó Yalitza Aparicio al hablar sobre qué se iba a rayar. Al final la famosa optó por hacerse un colibrí, animal con el que se identifica.

“Es un animal libre, que no puede estar encerrado... La libertad, es por eso que me identifico, sí soy”, señaló.