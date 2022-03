Yanet García ataca de nuevo a Martha Higareda e insiste en que su ex le fue infiel con ella

Luego de que Martha Higareda llamó mentirosa a Yanet García en televisión nacional por decir que le bajó a Lewis Howes, la “Chica del clima” volvió a despotricar en contra de la actriz e insistió en que su ex la engañó con ella.

“Es muy triste que lo diga así, porque obviamente eso no es verdad. Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que tiene una relación, él se mantiene con esa persona y con esa relación, él no me escribió un mensaje en mi Instagram hasta que él estaba soltero”, aseguró Martha Higareda a “Venga la Alegría”.

“Lo primero que hice fue meterme a su Instagram para saber quién era… Vi sus redes sociales y no tenía ni una foto con ella o con ninguna novia. Me parece muy raro que ella cuenta esa historia, porque así lo puedo decir con todas sus letras: es mentira”, agregó.

Tras ello, Yanet García subió a sus historias una foto de que estaba viendo la entrevista de Martha Higareda, la cual acompañó de un mensaje en la que atacó a Lewis Howes y tachó a la actriz de usurpadora.

"(Lewis Howes) Es una persona tan íntegra que le fue infiel a su ex novia de años y ella lo expuso en redes sociales porque vende una imagen que no es", dijo Yanet García.

El mensaje de Yanet García Especial

En otra historia, la “Chica del clima” arremetió contra Martha Higareda por decirle mentirosa en TV y sentenció que “no me quedaré callada”.

Finalmente, Yanet García compartió una sensual foto en la que reiteró que no será silenciada.

rc