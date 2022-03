Martha Higareda le dice mentirosa a Yanet García por acusarla de bajarle al novio

Martha Higareda no se quedó callada y salió a desmentir a Yanet García, quien la acusó de bajarle a Lewis Howes.

"Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha", reveló Yanet García, implicando en sus palabras que su ex le fue infiel con la actriz.

En entrevista con “Venga la Alegría”, Martha Higareda salió a defender su relación con Lewis Howes y tachó de mentirosa a Yanet García.

“Es muy triste que lo diga así, porque obviamente eso no es verdad. Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que tiene una relación, él se mantiene con esa persona y con esa relación, él no me escribió un mensaje en mi Instagram hasta que él estaba soltero”, aseguró Martha Higareda.

Asimismo, la famosa dijo que cuando habló por primera vez con Lewis, ella revisó sus redes para corroborar que fuera soltero.

“Lo primero que hice fue meterme a su Instagram para saber quién era… Vi sus redes sociales y no tenía ni una foto con ella o con ninguna novia. Me parece muy raro que ella cuenta esa historia, porque así lo puedo decir con todas sus letras: es mentira”, apuntó Martha Higareda.

Se están peleandaaa y no es nuevo #YanetGarcia hizo nuevamente declaraciones donde asegura q #MarthaHigareda fue la 3era en discordia entre su ella y su ex. Yo sólo puedo decir PERROHUEVERO NI QUEMÁNDOLE EL HOCICO . Si esto es cierto,te lo puede hacer a ti REINA🤷🏻‍♀️ AMIGADATECUENTA pic.twitter.com/UWjmGEzlSZ — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) March 16, 2022

