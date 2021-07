¿Martha Higareda confirma romance con ex de Yanet García? Esto dice de su vida amorosa

Luego de que comenzaran a circular los señalamientos de que el exnovio de Yanet García, Lewis Howes, le había sido infiel a la “Chica del Clima” con Martha Higareda, la actriz rompió el silencio y habló acerca de su vida amorosa.

Y es que la revista TvNotas publicó que Lewis Holmes puso como pretexto para terminar con Yanet García que estaba en desacuerdo que la modelo tuviera un OnlyFans, cuando en realidad la había engañado con Martha Higareda.

Tras estos señalamientos, la actriz de “Amar te Duele” compartió en su Instagram un extenso mensaje acerca de su vida amorosa, quien también recientemente terminó con el cineasta David Korins.

“Casi nunca comparto cosas de mi vida personal amorosa, pero a través de mi podcast @detodo_unmucho he ido abriendo mí? y contando muchas experiencias de crecimiento que he tenido. Para los que siguen el podcast saben que yo tuve una relación que llegó a su fin y que me regresé de vivir en Nueva York en noviembre del año pasado”, inició Higareda en su mensaje.

¿Martha Higareda revela ser la “socia” de Yanet García?

En su mensaje, Martha Higareda señaló que su noviazgo con David Korins le enseñó a tener “límites sanos” y que es importante “siendo auténticamente tú”.

“Hoy, después de un largo proceso de sanación, aprendí ciertas herramientas que he estado compartiendo en el podcast pero que voy a empezar a compartir por aquí. Tienen que ver con amor propio, con sanar cicatrices infantiles, con aprender a identificar estrategias de manipulación, con no enamorarte al 100% por la química, con tomarte tu tiempo para conocer a la persona que te gusta y ver primero si empatas en valores”, agregó.

Asimismo, la actriz agradeció a las personas que la apoyaron tras su ruptura y afirmó que está contenta y emocionalmente fuerte.

“(Estoy) Viajando, conociendo gente y por primera vez en mucho tiempo, este último mes abriendo poquito a poquito mi corazón al amor. Confiando en que la vida, cuando te alineas y haces el trabajo personal, te trae a personas alineadas como tú, con hermosos valores y principios y fluye y se siente tan fácil. Si estás en un momento en el que quieres encontrar el amor, como yo lo he estado, llénate de lo que te gusta hacer, vive en tu propio corazón”, finalizó.

Aunque Martha Higareda no dijo explícitamente que tuvo un romance con Lewis Howes cuando este aún era novio de Yanet García, la actriz sugirió que quizá pronto presente a su nueva conquista.