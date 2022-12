Yordi Rosado le pide pedón a Sasha Sokol por entrevistar a Luis de Llano: "me cayeron muchos veintes"

A días de que Sasha Sokol le recriminó por la entrevista que le hizo a Luis de Llano; Yordi Rosado le pidió disculpas a la actriz por la falta de empatía que tuco hacia ella.

Fue a través de su canal de YouTube donde Yordi rompió el silencio y le dedicó un mensaje a la famosa, que espera que la ley le haga justicia.

Sasha Sokol le envía mensaje a Yordi Rosado, después de que entrevistara a Luis de Llano pic.twitter.com/cmUYCaPfCa — Vaya Vaya (@vayavayatv) December 13, 2022

Yordi dijo que ya no quería hablar del tema para ya no seguir afectando a terceros y el proceso legal entre Luis de Llano y Sasha Sokol. Además, dijo que por ello no ha borrado la entrevista: “siento que eliminarla o borrarla es como querer tapar el sol con un dedo”.

“Mi propósito ya lo saben, es abrir espacios, es dar voz a los artistas, a los personajes, a los deportistas. En las 124 entrevistas que llevamos hasta el día de hoy ese ha sido siempre mi objetivo”, agregó el famoso.

“Como ser humano con todos estos acontecimientos, la verdad me cayeron muchos ‘veintes’. Empezando porque aún nos falta mucho por recorrer para empatizar con realidades y problemáticas sociales que pueden ser complicadas de manejar y de entender”, abundó Yordi.

¡Sasha Sokol le responde a Yordi Rosado luego de la polémica entrevista que le hizo a Luis de Llano, donde revela detalles de la relación que tuvieron! 😱📺 #VLA #FinalistasQuieroCantar pic.twitter.com/rBFAr6LfAu — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 13, 2022

El conductor dijo que es necesario “hoy más que nunca” acabar con el silencio, “con la indiferencia y la normalización. La falta de conocimiento que existe ante temas de violencia de género no puede seguir sucediendo y es algo que tenemos que aprender, que tenemos que aplicar y que estamos viviendo en todo momento”.

Finalmente le insistió a Sasha Sokol con su disculpa: “quiero reiterar mi total desaprobación y rechazo a la violencia de género, a la discriminación y por supuesto al abuso… A ti amiga, perdón, perdón por mi falta de sensibilidad, por mi falta comprensión, perdón por no identificar el sentimiento ni de antes y también el de ahora”.