Yulianna Peniche confiesa devastada que ella y el Parejita López terminaron (VIDEO)

Yulianna Peniche rompió el silencio y reveló entre lágrimas que ya no es pareja de futbolista José Luis “El Parejita” López, pocos momentos antes de actuar en “Las estrellas bailan en Hoy” ¿afectó su desempeño?

Momentos antes de salir a bailar, Yulianna Peniche reveló que ella y El Parejita terminaron luego de dos años de romance, pues según se iba a casar, pero no vio avance en la relación.

“Creo que no íbamos para el mismo lado y no teníamos el mismo plan, así que lo mejor fue terminar, porque no íbamos a pasar a otro nivel”, pronuncio al mismo tiempo que mostraba que ya no tenía el anillo del Parejita.

Por si fuera poco, la tristeza de Yulianna Peniche aumentó cuando dijo que también se murió su perrita, cosa que dijo le afectaba más que su boda que nunca ocurrió.

“Concéntrate, porque aquí vienes a soñar y a ser feliz”, le dijo Ariel López Padilla a la famosa, para intentar consolarla, cosa que fue en vano pues el llanto afectó su desempeño en la pista.