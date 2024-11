¿Qué le pasó a Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, y cuál es su estado de salud?

Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, se encuentra a la espera de un diagnóstico médico, luego de haberse sometido a estudios tras sentirse "indispuesto" durante la tarde de este domingo 24 de noviembre.

A través de un mensaje en su cuenta de X, dirigido a poblanos, el mandatario estatal indicó que presentó fiebre y malestar luego de una gira de supervisión de obras y un evento en la ciudad de Puebla.

Sin ofrecer mas detalles, ante las molestias Salomón Céspedes decidió trasladarse a un hospital, donde le realizaron una valoración médica y estudios. Tras esto, su estado de salud se reporta estable.

“Buenas noches poblanas y poblanos, les informo que luego de la gira de supervisión de obras y del evento en el centro de la ciudad de Puebla, comencé a sentirme indispuesto. Durante el día presenté fiebre y malestar por lo que me trasladé al hospital a que me realizaran estudios y valoración. Me encuentro tranquilo y estable, esperando los resultados. Les mantendré informados", escribió el mandatario poblano en su cuenta de X.

Administración de Sergio Salomón concluye en diciembre

Apenas el pasado viernes 22 de noviembre, el gobernador Sergio Salomón Céspedes presentó su segundo y último informe de resultados como gobernador de Puebla, a poco menos de un mes de concluir su administración, el próximo 14 de diciembre.

Céspedes Peregrina asumió el cargo luego del fallecimiento del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, quien murió a los 63 años de edad el 13 de diciembre de 2022, debido a una aparente complicación en su estado de salud.

Días después, el 15 de diciembre, el Congreso local nombró a Sergio Salomón Céspedes gobernador sustituto hasta diciembre de este año. Antes, se desempeñó como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Legislativo estatal y coordinador de la bancada de Morena.

