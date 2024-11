Renuncia oficial mayor de Fiscalía del Edomex; lo investigan por fraude como exfuncionario del SAT

José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), aceptó este 26 de noviembre la renuncia de Rubén Durán Miranda, quien se desempeñaba en el cargo de Oficial Mayor.

Durán Miranda es investigado por irregularidades como exfuncionario del SAT

El pasado 25 de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que Rubén Durán Miranda, exadministrador Central de Análisis Técnico Fiscal, fue vinculado a proceso por su presunta participación en un fraude que asciende a 172 millones de pesos.

En el documento, la autoridad fiscal precisó que también se logró la vinculación a proceso de Leopoldo Carrillo Werring, exadministrador General de Auditoría Fiscal Federal, por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia, uso de documento falso y ejercicio ilícito del servicio público.

#ComunicadoSAT



El SAT trabaja para combatir todo acto de corrupción al interior de la institución, por lo que, en coordinación con la @FGRMexico se logró vincular a proceso por la probable comisión de delitos a dos ex servidores públicos que ocuparon cargos en el sexenio…

¿Por qué renunció Rubén Durán Miranda a su cargo en la FGJEM?

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Rubén Durán Miranda utilizó documentos falsificados e incurrió en irregularidades en el ejercicio de sus funciones, afectando directamente al Fisco Federal con un daño estimado en 172 millones de pesos.

En su carta de renuncia, con fecha el 24 de noviembre, el exfuncionario argumentó que su decisión se da para “atender los requerimientos propios del proceso” y comprobar que “no incurrí en conducta irregular alguna".

“Estoy convencido que mi desempeño como servidor público debe servir para el fortalecimiento de la Fiscalía, no para su menoscabo. Menciono señaladamente que hoy no existe impedimento legal alguno para continuar ocupando el cargo con el que se sirvió distinguirme, e incluso la autoridad jurisdiccional que conoce del asunto mencionado no estimó jurídicamente procedente mi remoción", apuntó Durán Miranda.

Al respecto, el fiscal José Luis Cervantes Martínez determinó que la renuncia tendrá efecto desde el próximo 16 de diciembre, “para garantizar el adecuado desarrollo de los procedimientos administrativos de entrega recepción y con ello el correcto cierre del ejercicio presupuestal 2024 de la fiscalía".

El Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, aceptó la renuncia que presentó el Dr. Rubén Durán Miranda al cargo de Oficial Mayor de la Institución.



En su escrito el Dr. Durán destaca que esto obedece a "…atender los requerimientos propios…

cehr