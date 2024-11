Gobierno Federal reconoce avances en el combate a la violencia de género en Jalisco

El Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), y el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) reconoció el compromiso y trabajo del Gobierno de Jalisco de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombre (SISEMH) y de las dependendencias estatales responsables de las acciones del Plan Estratégico de Seguimiento de la AVGM. En el marco de este proceso y de acuerdo al Segundo Dictamen de la AVGM realizado por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) se levantan parcialmente en el estado cuatro medidas (qué están sujetas a revisión en un lapso de 6 meses a partir de , se modifica una medida y quedan en el mismo status dos medidas, lo que refleja los esfuerzos y avances para la erradicación en contra la violencia de género y la violencia feminicida en el estado.

Por su parte, Sayda Yadira Blanco Morfín, Encargada de la Recepción y Atención de los Asuntos de la de la CONAVIM, mencionó que “el trabajo coordinado y articulado con el estado de Jalisco ha sido muy importante en estos últimos años. Yo quiero resaltar que ha habido una disposición muy buena… quiero aprovechar para reconocer los avances que en la materia se han presentado en Jalisco como parte de este proceso de evaluación. La mejora en el labor del IJCF, el fortalecimiento del monitoreo y evaluación de ordenes de protección para mujeres víctimas de violencia de género, el mayor y mejor registro de datos en el banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, así como el avance en la implementación de la norma 046 entre otras cuestiones que ustedes fortalecieron y que cada vez ser ve más reflejado. Desde la Conavim reconocemos el esfuerzo que ha hecho el gobierno actual para atender la alerta de violencia de género”.

El Gobernador Enrique Alfaro Ramírez destacó el trabajo que ha permitido que Jalisco haya pasado del lugar 19 al lugar 29 en el número de feminicidios por cada 100 mil habitantes en el sexenio. “Pero lo más importante es que la impartición de justicia en estos casos es del 100%, no hay un caso de feminicidio no resuelto. Eso habla del compromiso y el esfuerzo que ha hecho la Fiscalía. El compromiso que tenemos es firme porque claro que sirve que el trabajo de todas y todos se reconoce y tiene efectos. No se pueden ignorar los avances en la materia para afinar la estrategia y seguir avanzando en un desafío tan grande”.

El GIM reconoció el acierto de elevar la agenda de las mujeres a una secretaría de estado, lo que facilitó la coordinación interinstitucional. Destacó la apertura de las autoridades locales en la entrega y aclaración de información para el segundo dictamen. Resaltó avances en el fortalecimiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la creación de un mecanismo de monitoreo de órdenes de protección, la mejora en la implementación de la Norma 046, la oferta de interrupción legal del embarazo, el registro en el Banco Nacional de Datos de Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y la operación del área especializada Fiscalía General del Estado para la investigación de Delitos de violencia contra las mujeres en razón de género y trata de personas.

Las medidas que se levantarán de manera parcial son la Medida A. Fortalecer el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Medida B. Fortalecer la Emisión y Seguimiento de las Órdenes de Protección, Medida D. Alimentar el Banco Estatal de Casos de Violencia contra las Mujeres y la Medida F. Crear un área especializada para atender casos de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género dentro de la Fiscalía del estado.

Paola Lazo Corvera, Secretaria de Igualdad Sustantiva, destacó que la Alerta es un mecanismo único y eficaz que ha permitido en Jalisco una coordinación exitosa entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar la violencia feminicida. Agradeció el esfuerzo conjunto de las autoridades locales y el apoyo del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario el cual ha sido fundamental para desarrollar metodologías y criterios específicos de evaluación para medir el impacto de las acciones implementadas. Finalmente, reconoció los avances logrados, pero también señaló que aún queda mucho por hacer para erradicar la violencia de género y construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres.

En el evento participaron Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, Secretario de Seguridad de Jalisco; Luis Joaquín Méndez Ruiz, Fiscal General del Estado de Jalisco; María elena García Trujillo, Subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la SISEMH; Gustavo Quezada Esparza, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; Arturo Múzquiz Peña, Director General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud; José Christian Hernández Robledo, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; Ana Jetzi Flores Juárez, Instituto Nacional de las Mujeres; Amanda del Rocío Llivichuzhca Pillco, Comisión Nacional de Derechos Humanos; María de la Luz Estrada Mendoza, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Alejandra Maritza Cartagena López, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres; María Jacqueline Galaviz Ramos, Calle sin acoso.

Pueden consultar el Segundo Dictamen de la AVGM en https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-jalisco?state=published

