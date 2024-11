Histórica reunión de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez con 125 Presidentas y Presidentes Municipales electos

En un hecho sin precedentes en el Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reunió a las y los 125 Presidentes Municipales electos, a quienes exhortó a fortalecer la transformación que se vive en la entidad, bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, así como a trabajar en unidad para garantizar la paz y la seguridad de las familias mexiquenses, sin importar la afiliación política.

Convocados al Seminario para Presidentes y Presidentas Municipales Electos “Gobernanza Municipal para Servir y Transformar”, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez enfatizó que “este Seminario es una oportunidad histórica para reforzar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y avanzar en una agenda común que priorice el bienestar de nuestra gente, que ha sido y siempre será el eje central del proceso de transformación que vivimos en el Estado de México y en todo el país".

Destacó que la prioridad de su gobierno es construir un Estado de México de paz y bienestar, para ello, desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, los tres órdenes de Gobierno trabajan diariamente para fortalecer la seguridad, con apego a la estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

▶ #Videos | En un hecho sin precedentes en el #Edomex, la gobernadora Delfina Gómez (@delfinagomeza) reunió a las y los 125 Presidentes Municipales electos, a quienes exhortó a fortalecer la transformación que se vive en la entidadhttps://t.co/P9dc8SLReR pic.twitter.com/NChGbdRZj0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 28, 2024

En este sentido, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez hizo un reconocimiento a las fuerzas federales y estatales por su compromiso y colaboración en las tareas de seguridad, como fue el despliegue del “Operativo Enjambre”, demostrando que la unidad debe ser el camino para enfrentar a la delincuencia.

“Muchísimas gracias porque la operación que se hizo en días pasados llamada “Enjambre” fue resultado de todos ustedes, quiero resaltar que es un trabajo resultado de la Mesa de Seguridad”, aseguró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Asimismo, la Maestra Delfina Gómez Álvarez exhortó a las y los presidentes municipales electos a estar a la altura de la transformación que vive el Estado de México.

“Tengo la firme convicción de que podemos lograr en esta entidad, una unidad tan necesaria. Por eso la invitación a que estemos a la altura de este momento histórico en el que tenemos un rol determinante, demos lo mejor de cada uno, recordemos que con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La declaratoria inaugural de este Seminario estuvo a cargo de Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México.

También estuvieron Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura Mexiquense; así como las y los integrantes del Gabinete legal y ampliado del Gobierno del Estado de México, quienes participarán con ponencias a lo largo de este día.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR