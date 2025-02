Matan con violencia a Sofía, madre buscadora

La Fiscalía General el Estado de Zacatecas confirmó que el cuerpo sin vida de una mujer encontrado el pasado sábado en el municipio de Villanueva corresponde a Sofía Raygoza, una madre buscadora que era muy conocida en la entidad.

El cuerpo de la víctima, con notorias marcas de violencia, fue hallado en el asiento del conductor de un vehículo de color gris, localizado a su vez en un camino de terracería de la colonia Felipe Ángeles, en la citada demarcación.

Ante ello, la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos contra las Mujeres por Razones de Género dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente, bajo el protocolo de feminicidio.

El Dato: El pasado 10 de febrero, la ombudsperson de Zacatecas, Maricela Dimas Reveles, se comprometió con colectivos a colaborar para mejorar las búsquedas.

“Las líneas de investigación continuarán bajo la conducción y coordinación entre la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos contra las Mujeres por Razones de Género y la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, avances que se darán a conocer en el momento procesal oportuno mediante los medios de comunicación institucionales”, informó la FGE-Zacatecas.

En su comunicado, el órgano de procuración de justicia aseguró que se descarta que el asesinato de Sofía Raygoza tenga relación con sus antecedentes como madre buscadora, debido a que la persona que había reportado como ausente fue localizada con vida.

El 16 de febrero del 2023, Sofía Raygoza increpó al entonces alcalde de Jerez, Humberto Salazar Contreras, durante un evento público, a quien le gritó: “Vengo sola por mi hija, porque a mí sí me duele lo que está pasando en Jerez, en el estado de Zacatecas. Quiero que el gobernador y que usted, presidente, me escuchen. No somos gente mala, somos gente trabajadora. Por favor, necesito de su ayuda”.

Desesperada, la madre buscadora denunció ese día ante los medios que tiempo atrás había reportado la desaparición de su hija y que no había obtenido respuesta de ninguna autoridad.

“Mi hija está desaparecida, no nos dicen nada, no nos apoyan, no la buscan. Tiene una bebé de seis meses que la está esperando. Estoy destrozada porque esa niña no hace nada malo. Lo único que pido es justicia y que hagan algo por todos los desaparecidos”, expresó.

A raíz de esta protesta se modificaron algunos protocolos de búsqueda y se mejoró la coordinación entre los municipios y la Fiscalía estatal, de tal forma que se garantizara una atención inmediata a los familiares de las víctimas, para que realizaran las denuncias correspondientes.

12 millones de pesos, el presupuesto de la Comisión de Búsqueda

Semanas después la joven Sofía fue localizada con vida, pero su madre decidió continuar trabajando con los colectivos de búsqueda, para ayudar a dar con otras personas desaparecidas.

En su edición del pasado 3 de febrero, La Razón documentó que, durante el 2024, la desaparición forzada de mujeres se disparó 150 por ciento en el estado de Zacatecas, al presentarse 146 casos en el transcurso de ese año, contra 58 reportados en el 2023.

La crisis en la materia por la que atraviesa la entidad se vio reflejada el pasado lunes cuando, en un taller organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, integrantes de diversos colectivos solicitaron a las autoridades mejorar los procedimientos de búsqueda de personas ausentes, y compartieron sus experiencias en esta ardua labor.

Guillermina Camacho, madre de Jorge Alberto Salinas Camacho, desaparecido el 24 de marzo del 2017, describió el tortuoso camino que las buscadoras tienen que recorrer, desde visitas diarias a la FGE-Zacatecas, hasta convertirse en parte de la investigación.

Cifras de la crisis ı Foto: La Razón

La integrante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor subrayó la importancia de ampliar constantemente los polígonos de búsqueda y de aplicar mejores técnicas, porque “a los desaparecidos no los dejan aquí”.

Guillermina Camacho también pidió que se capacite a las buscadoras. “Es necesario saber identificar y diferenciar entre restos de animales y humanos, por lo que pedimos a las autoridades que nos apoyen a que podamos diferenciar”, dijo.

El pasado 10 de febrero, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (CEDHZ), Maricela Dimas Reveles, se reunió con representantes de diversos colectivos, con quienes se comprometió a fortalecer la cooperación para mejorar la búsqueda de sus seres cercanos.

Durante el encuentro, Dimas Reveles indicó que el organismo a su cargo continuará brindando todo su apoyo a las organizaciones de familiares de desaparecidos, mediante capacitaciones especializadas y una mejor coordinación en el acompañamiento que ya se otorga en el rastreo de personas en la entidad.