Ordenan detener a excolaborador de Cuau en Morelos por corrupción

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos informó que obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión en contra de Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, quien fuera director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (Filateq) en la administración del ahora exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, por su probable participación en hechos de corrupción.

De esta forma, el extitular del Filateq se convirtió en el primer funcionario de la pasada administración en Morelos sobre quien pesa una orden de detención, aunque no es el único que está denunciado por posible desvío de recursos y otras conductas delictivas.

A través de un comunicado emitido ayer, la instancia de procuración de justicia ofreció una recompensa de 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —113 mil 140 pesos — a quien aporte “información útil, veraz y oportuna” que ayude a la captura del exservidor público.

El Dato: El pasado 10 de octubre, ejidatarios de Tequesquitengo acusaron públicamente a Dionicio Álvarez Anonales de escriturar 191 terrenos en forma irregular

Mencionó que una vez que se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, Álvarez Anonales ha sido buscado, pero no localizado, por lo que se decidió solicitar la colaboración del público en general para su ubicación.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, señaló que “si el fiscal anticorrupción requiere del apoyo de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo algún cateo o la detención de esta persona, se le dará el apoyo que requiera”.

En conferencia de prensa, el funcionario afirmó: “En el caso del Fideicomiso, contra el director se implementó la carpeta de investigación, misma que fue judicializada y ya se liberó la orden aprehensión, y el fiscal anticorrupción va dándole seguimiento”.

El pasado 13 de enero, el entonces consejero jurídico de Morelos, Édgar Antonio Maldonado Ceballos, presentó cuatro denuncias penales en contra de funcionarios de la anterior administración, entre ellas una en la que acusó un posible desvío de 19 millones de pesos en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, mediante la contratación de artistas que nunca se presentaron.

4 terrenos adquirió la hoy diputada de Morena Sandra Anaya

Además, ante la Fiscalía Anticorrupción han sido presentadas diversas denuncias por la supuesta venta de terrenos en la zona a funcionarios que eran muy cercanos al entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco, a precios irrisorios, muy por debajo de su valor comercial.

Entre quienes adquirieron grandes lotes de esta forma están Mónica Boggio Tomasaz, quien fuera jefa de la Oficina de la Gubernatura durante la mayor parte del sexenio, y la actual diputada federal de Morena Sandra Anaya, secretaria de Administración en el Gobierno de Blanco.

En agosto del 2022, el gobernador Cuauhtémoc Blanco nombró a Dionicio Álvarez director general del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, tras lo cual el nuevo funcionario se comprometió a dar continuidad a todo el trabajo, “que ha rendido buenos resultados y utilidades”.

Las primeras denuncias penales por irregularidades bajo su gestión fueron presentadas desde el 2023 por particulares, quienes dijeron ser víctimas de fraude al comprar terrenos que luego fueron escriturados a nombre de otras personas.

La actual directora del Fideicomiso, la exdiputada Keyla Figueroa, denunció que al asumir el cargo halló oficinas vacías, computadoras sin información y una cuenta bancaria con apenas 58 mil pesos, de los 20 millones de pesos que fueron asignados al organismo en el 2024.

FUGAZ TESORERO. Dionicio Álvarez Anonales no se presentó al acto de entrega-recepción del Filateq, y no se sabía nada de él, hasta que el pasado 1 de enero, el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, lo nombró tesorero municipal, cargo en el cual sólo duró seis días.

Ayer, horas después de que se diera a conocer que hay una orden de aprehensión en su contra, el Gobierno municipal de Cuautla emitió un comunicado, en el cual se deslindó “completamente” del exdirector del Filateq, y señaló que éste “deberá responder ante las instancias correspondientes”.

La administración local puntualizó: “La postura es clara, y si hubo errores en el pasado, que hoy la ley lo demande, y que quienes deban responder, lo hagan conforme a derecho”.

El alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, es investigado por la FGR a raíz de que apareció en un video reunido con un generador de violencia regional.

Sheinbaum pide no politizar desafuero

Luego de que comenzaran los trabajos para evaluar si se quita o no el fuero al diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no convertir el caso en un asunto político y acreditar las pruebas que se consideren para la decisión a la que se llegará.

El martes se confirmó el inicio del procedimiento que conducirá la Sección Instructora de la Cámara baja, a partir del cual se abrió un plazo de 30 días para que el legislador y la Fiscalía General del Estado de Morelos presenten las pruebas correspondientes ante la denuncia en contra del exfutbolista por presunto intento de violación en contra de su media hermana.

En su conferencia matutina de ayer, Sheinbaum Pardo aseveró que los legisladores deberán corroborar que se presenten las pruebas suficientes.

“Es una decisión de ellos, y tiene que sustentarse en si hay pruebas o no. Que no sea un asunto político, sino que sea un asunto, pues de revisión, de si realmente considera la Sección Instructora que hay suficientes pruebas para poder llevar a cabo el desafuero. Le corresponde a ellos y, pues que se evite cualquier asunto político y que en todo caso, pues se vea si hay sustento o no en esto”, expresó.

Yulia Bonilla