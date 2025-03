Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco se desmarca de Ceci Flores tras acusaciones sobre rancho Izaguirre

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco se desmarcó de la madre buscadora y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, y pidieron que no se desmerezca el trabajo de los colectivos de búsqueda.

“Queremos dejar en claro que nuestra decisión de salir de Madres Buscadoras con Ceci se debió a que no quisimos involucrarnos en la campaña de Xóchitl Gálvez . Guerreros Buscadores de Jalisco es y será siempre un colectivo apartidista. Aquí, nuestro trabajo y esfuerzo son conocidos por todas y todos”, compartió el colectivo a través de redes sociales.

Lo anterior, luego de que, en entrevista para el programa Me Lo Dijo Adela, Cecilia Flores acusó a la fundadora de Guerreros Buscadores De Jalisco, Indira Navarro, de haber “traicionado a las Madres Buscadoras (...) para hacer otro colectivo protagonizando cosas que ella no hizo para avanzar. Lamentablemente, siempre hay alguien que quiere ser más famosa, pero robando y mintiendo y traicionando no es como debe de ser”.

Además, acusó a Indira Navarro de haber “alterado las cifras” sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán: “El rancho no tiene tanta cantidad como se ha dicho. (...) Es un riesgo el que mientan y exageren las cifras”, dijo Flores, al señalar que las madres buscadoras están siendo amenazadas por el crimen organizado.

Colectivo responde a Ceci Flores, afirma que no caerán en provocaciones

Guerreros Buscadores de Jalisco respondió a las declaraciones y a través de un comunicado aseguró que no caerán en provocaciones: “Lamentamos que se haya desaprovechado un espacio valioso en televisión nacional, donde se pudo haber hablado sobre las verdaderas necesidades de todas las víctimas en Jalisco y en el país”, señaló.

Además, el colectivo aseguró que está enfocado en la búsqueda de justicia y verdad, así como en encontrar a sus seres queridos y contribuir a que las madres y familias de México también encuentren a los suyos.

Apuntaron que su labor ha generado entrevistas y visibilidad en los últimos días, tras los hallazgos en el rancho Izaguirre desde el pasado 5 de marzo.

“Lo que no se nombra no existe, y la sociedad mexicana siempre nos verá siendo parte de su voz que clama justicia. Es fundamental que no se desmerezca el trabajo que han hecho y siguen haciendo nuestras compañeras y compañeros", pidió.

