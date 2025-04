Congreso de Yucatán aprueba despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación

Con 22 votos a favor y 13 en contra, el Congreso de Yucatán aprobó despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y el aborto forzado aumenta la pena hasta con 15 años de prisión.

Lo anterior apegado a la sentencia resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con el mandato de la Corte, se permite el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes hasta las 12 semanas y se establece con claridad el tipo penal de aborto forzado, en el que se aumentan las penas para este delito pasando de 3 a 8 años, a 5 y 10 años de prisión.

Con 22 votos a favor, el Congreso de Yucatán despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación.



Un avance histórico en la lucha por los derechos reproductivos. 💚#EsTiempoDeMujeres #EsLey pic.twitter.com/b3uq1xivyw — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) April 10, 2025

Yucatán aprueba aumento de penas por aborto forzado

En el caso del aborto forzado con violencia pasa de 6 a 9 años, a 9 y 15 años de prisión. La diputada de Morena Clara Paola Rosales Montiel propuso una modificación al dictamen para que se agregue al artículo 390 del Código Penal del Estado, un párrafo cuarto que indique que, en caso de no acreditarse el delito de aborto, este no podrá ser reclasificado por el delito de homicidio en razón del parentesco o relación.

TE RECOMENDAMOS: En Tamaulipas Concluye con éxito Foro Nacional de la Agenda 2030 en Tampico

El diputado de Morena Bayardo Ojeda Marrufo dijo que con la aprobación del dictamen se da libertad a las futuras generaciones para que sean ellas quienes decidan por su cuerpo, su autonomía.

La #CDHCM saluda la aprobación de la despenalización del aborto en el Congreso de #Yucatán 💚✊ pic.twitter.com/SBK3EwvnBn — CDHCM (@CDHCMX) April 10, 2025

“Porque no solamente es tener hijos por tenerlos, a veces no hay la capacidad física, a veces no hay la capacidad mental, a veces no hay la capacidad económica, para poder maternar”, dijo el diputado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT