Veracruz: PAN y PT pausan sus campañas en Texistepec

El candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Texistepec, Veracruz, Bartolo López de la Cruz, anunció la suspensión de su campaña por tiempo indefinido, debido al clima de violencia que se vive en esta demarcación serrana.

En un video publicado en sus redes sociales, el abanderado panista informó que tomó tal decisión como consecuencia de los hechos violentos registrados el pasado domingo, cuando su contrincante de Morena, Yesenia Lara Gutiérrez, fue asesinada a balazos en pleno acto proselitista.

El Dato: El pasado martes fueron asesinados el exalcalde de Actopan, Esteban Alfonseca, y el exregidor Edmundo Martínez, luego de asistir a un acto de campaña.

López de la Cruz dijo sentirse “muy desanimado” y con ganas de tirar la toalla, luego del asesinato de la candidata morenista. Indicó que “no se vale lo que hicieron”, y llamó a sus simpatizantes a no caer en provocaciones.

Alertó que hay perfiles en redes sociales que se han encargado de difundir información falsa y de meter cizaña, pero enseguida expresó: “No hay otras palabras para describir lo que pasó, es terrorismo, ya no solamente fue una vida, sino cinco, y todo el municipio hoy está de luto; los sigo invitando para que mantengan la cordura y que juntos podamos apoyar a las autoridades correspondientes”.

De esta forma, suman dos los candidatos a la alcaldía de Texistepec que han suspendido sus campañas, ya que el martes, la aspirante del PT, Julissa Millán Díaz, anunció la cancelación temporal de todo acto proselitista, por considerar que no hay condiciones para hacerlos.

Millán Díaz informó: “Por motivos de seguridad y ante los recientes hechos de violencia, se suspenden todas las actividades políticas hasta nuevo aviso. Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso con la paz y el bienestar de la ciudadanía”.

Julissa Millán Díaz es viuda del exalcalde de Texistepec, Saúl Reyes Rodríguez, asesinado el 16 de diciembre de 2022 en el municipio de Acayucan, durante el funeral de un familiar, cuando un sujeto le disparó por la espalda.

Ayer, el Gabinete de Seguridad informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Armada, Ejército, Guardia Nacional y Policía Ministerial detuvieron en Texistepec a un hombre “relacionado con el homicidio de una mujer, candidata a la Presidencia Municipal, ocurrido el pasado 11 de mayo”.

3 aspirantes a alcaldes han sido asesinados en Veracruz

Aunque el comunicado no menciona nombres ni aporta más detalles, trascendió que se trata de Domingo Flores, dirigente de la organización campesina Unidos por Texistepec, quien fue aprehendido el pasado martes por la tarde.

Ese día, la Fiscalía de Veracruz sólo informó que su captura obedecía a su posible responsabilidad en el asesinato del exalcalde Saúl Reyes Rodríguez, ocurrido en diciembre de 2022, pero ayer el Gabinete de Seguridad precisó que también se le relaciona con el homicidio de Yesenia Lara, candidata de Morena a este municipio.

Según medios locales, Domingo Flores fue aspirante a la candidatura del partido guinda por la Presidencia Municipal, pero, ésta no le fue concedida, y, anteriormente fue tesorero, durante la administración de Saúl Reyes.

Por la tarde, Julissa Millán Díaz ofreció colaborar con la Fiscalía General del estado en todo lo que sea necesario para que no quede impune el asesinato de su esposo, el exalcalde Reyes Rodríguez.

“Desde el primer momento he confiado plenamente en la labor de la Fiscalía del estado. He dejado el curso de la investigación en sus manos, con absoluto respeto a sus tiempos, procesos y decisiones. Hoy reitero mi disposición para colaborar en todo lo que sea necesario con el objetivo de que este doloroso hecho no quede impune. Confío en que, finalmente, se pueda hacer justicia”, dijo la política petista.

Agregó: “Asimismo, extiendo mi solidaridad a las familias afectadas por los trágicos hechos ocurridos recientemente en nuestro municipio. A los heridos, a quienes perdieron la vida y a sus seres queridos, les deseo paz, pronta recuperación y justicia”.

FISCALÍA “ESTÁ TRABAJANDO”. En tanto, la gobernadora Rocío Nahle García llamó a no entorpecer la labor de la FGE-Veracruz sobre el asesinato, el pasado domingo, de la candidata de Morena a la presidenta Municipal de Texistepec, durante un ataque en el que perdieron la vida otras cuatro personas.

En breves declaraciones a los medios locales, luego de reunirse con el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, en la ciudad de Coatzacoalcos, la mandataria expresó: “La fiscalía es la que está trabajando, hay que dejar que la fiscalía trabaje”.

Nahle García comentó que todas las solicitudes de protección por parte de candidatos a cargos de elección popular han sido atendidas, y reiteró que hay condiciones para que se lleven a cabo los comicios municipales en la entidad. “Vamos a tener elecciones libres, secretas, democráticas, como debe ser”, dijo.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, hizo un “enérgico llamado” a que cese la violencia dentro del proceso electoral que se lleva a cabo en Veracruz.

De visita en el puerto jarocho, Colosio Riojas expresó: “La violencia que se está viviendo en este proceso electoral es lamentable. Ya es momento de que México supere esa etapa en la que se asesina a candidatos”.

Agregó que los comicios en esta entidad se deben realizar de manera segura y tranquila, donde cada persona pueda decidir libremente quién tomará las riendas de su ciudad y del país.

“Hay personas muertas, y eso no se puede minimizar ni hacer a un lado. Por respeto a las víctimas, a sus familias y a la situación que vive el país, es necesario reconocer que existe un problema grave de violencia, independientemente de las medidas que se deban tomar”, subrayó.