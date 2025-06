Espuma de Naucalpan causa ronchas, diarrea…

Habitantes de la colonia Nueva San Rafael, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, dijeron sentir diversos malestares a causa de la espuma que apareció en las calles tras el desbordamiento del Río Verde, el pasado domingo.

Luis Sánchez, habitante del lugar, dijo a La Razón que desde el primer día se les aplicaron vacunas y se les proporcionaron algunos medicamentos, pero las molestias físicas siguen.

“La mayoría de la gente, aquí, nos metimos (a la espuma) para mover las motos y los carros. Mi señora y yo amanecimos el lunes con mucha diarrea”, explicó.

El Dato: El pasado domingo se desbordó el Río Verde y provocó inundaciones severas en calles y casas de las colonias San Rafael Chamapa y Nueva San Rafael.

Personal del municipio y de la Secretaría de Salud del Estado de México instaló en la calle Cultura Maya un comedor y un módulo de atención médica, en donde se da servicio a la población, pero también se ofrece consulta con especialistas en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS número 61, a los pacientes que lo requieren.

La comerciante y vecina María Rodríguez contó que se encontraba en la fila del módulo, en la vía pública, esperando atención debido a un malestar estomacal, y fue direccionada a la UMF. “El lunes todavía estaba bien, pero para amanecer martes ya me dio diarrea y no se me ha quitado”, indicó la habitante de esta colonia.

Otra vecina —quien prefirió mantener el anonimato— relató que, tras participar en las labores para sacar el agua de su casa y despejar la calle, al día siguiente notó un sarpullido en brazos y piernas.

3 casas fueron desalojadas por socavones, tras las lluvias

La vecina explicó que, a pesar de que se atendió en una clínica particular, tuvo que acudir a su clínica del Seguro Social. “Pensé que era como una alergia, pero con los días fue empeorando”, explicó. Y añadió que el doctor que la atendió atribuyó su malestar al contacto con el agua y la espuma que dejó la inundación.

Mario Rincón, habitante del condominio Villas de La Rosa, compartió que las cisternas que almacenan el agua se encuentran contaminadas, por lo que no se puede usar el líquido para actividades como aseo personal, limpieza o preparación de alimentos.

“Fíjate, llevo desde el domingo bañándome en casa de mi suegra. El problema es que me traslado para allá y me hago una hora de ida y una de regreso, sin contar el pasaje”, añadió.

El entrevistado comentó que, aunque ya había vivido una inundación similar en 2024 —cuando los propios vecinos se encargaron de limpiar sin ayuda—, en esta ocasión fue diferente, ya que desde temprano llegaron cuadrillas de los Gobiernos estatal y municipal para apoyar con el desalojo del agua.

El especialista químico del ISSSTE, Miguel Trejo López, explicó que la espuma como la que produjo el Río Verde resulta de la mezcla de detergentes y otros compuestos vertidos al drenaje.

Entrevistado en Al Mediodía con Solórzano, Trejo López señaló que el problema es químico y biológico, pues la espuma arrastra parásitos, bacterias, virus y hongos y, al dispersarse, contamina suelo y aire.

“Lo que es la piel, los ojos, la boca, se ven afectados, obviamente, presentando enfermedades gastrointestinales y reacciones alérgicas e inmunológicas”, detalló.

“El inicio del daño se observa en mucosas y piel. A quien se meta en eso le va a provocar dermatitis, le va a dar escozor, una roncha o le va a enrojecer la piel”, mencionó.

Además, advirtió que la exposición continua a esta espuma puede llevar a la acumulación de metales pesados en el organismo y a desencadenar cuadros de intoxicación.

Lo anterior, luego de que en las redes sociales circularan videos en los que se observa a vecinos de esta colonia interactuando en medio de la espuma, la mayoría, de buen humor.

El experto atribuyó el origen de la contaminación a dos factores. El primero, el depósito de residuos sólidos y detergentes en la red de drenaje por parte de la población, sin separación previa, y el segundo, la descarga irregular de aguas residuales por industrias que utilizan vertederos no autorizados ante la falta de supervisión sanitaria.

En este contexto, el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan, informó ayer que, en coordinación con las autoridades estatales y federales, se mantienen las labores de limpieza y desinfección en la colonia Nueva San Rafael.