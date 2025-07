Formalizan operatividad federal del C4 de Acapulco

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, anunció la formalización del mando operativo de la Guardia Nacional sobre el C4, el centro de monitoreo de cámaras y respuesta a emergencias del municipio. Esta acción busca fortalecer la seguridad en el municipio.

“No hay lugar para titubeos. La seguridad es mi prioridad y este gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados”, sentenció la alcaldesa ante mandos militares y medios de comunicación.

La Guardia Nacional asume el mando operativo del sistema de videovigilancia en Acapulco. ı Foto: Gobierno Acapulco

La estrategia forma parte del esquema federal de atención a municipios prioritarios en Guerrero, y contempla que 104 elementos de la Guardia Nacional operen el sistema de videovigilancia, mientras el gobierno municipal conserva el control técnico, administrativo y de mantenimiento del equipamiento.

Desde las instalaciones del C4, la presidenta estuvo acompañada por el general de brigada Andrés Ojeda Ramírez, el general Miguel Ángel Aragón, mando especial de la Guardia Nacional en Acapulco, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Eduardo Ballester Mendoza. En su intervención, López Rodríguez aclaró que no se trata de una cesión total del control de la seguridad al gobierno federal, como ha sucedido en otros municipios como Taxco, sino de una coordinación institucional para responder con eficacia ante la violencia.

Abelina López y mandos de la Guardia Nacional anuncian nueva etapa del C4 en Guerrero. ı Foto: Gobierno Acapulco

“Nosotros no vamos a abdicar nuestra responsabilidad ni entregar el municipio; mantenemos el control de los contratos, el soporte técnico, la logística y el seguimiento del sistema, pero necesitamos músculo operativo y la Guardia Nacional lo tiene”, sostuvo.

Con más de 4 mil elementos federales desplegados en Acapulco —entre Guardia Nacional, Defensa y Marina—, la presidenta aseguró que se reforzará el monitoreo de cámaras, la reacción ante botones de pánico y la canalización de emergencias al 9-1-1.

El gobierno de Acapulco y fuerzas federales coordinan esfuerzos para fortalecer la seguridad municipal. ı Foto: Gobierno Acapulco

“La vigilancia digital es vital, pero lo es más aún tener ojos y brazos que actúen en tiempo real. Por eso formalizamos lo que ya funcionaba de facto desde hace un año”, precisó.

Aunque los resultados de la estrategia aún no se hacen públicos por razones procesales, el general Aragón confirmó que ya existen acciones exitosas coordinadas con la Fiscalía General del Estado, como parte de esta colaboración.

Asimismo, se informó que el modelo aplicado en Acapulco se replicará en otros municipios de Guerrero como Iguala, Zihuatanejo y Chilpancingo, en el marco del plan integral federal de seguridad.

Finalmente, López Rodríguez reiteró que la seguridad en su gobierno no será rehén de intereses políticos.

“Aquí no hay espacio para simulaciones; si algo ha fallado, se corrige. Pero lo que no se va a permitir es dejar a la gente sola frente al crimen. Esta administración responde con hechos, no con discursos vacíos”, concluyó.

