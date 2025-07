Responsabilizan a Gobierno de Sonora por feminicidio de madre e hijas: ‘Ustedes lo permitieron’

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a actuar con urgencia sobre el feminicidio de una madre y sus tres hijas, de nueve y 11 años, en Hermosillo. Esto, acusan, debido a que el crimen fue cometido bajo la ausencia del gobierno estatal y municipal.

“No es solo responsable quien disparó, quien raptó o quien ejecutó. También lo son quienes no previnieron, quienes no advirtieron a las comunidades sobre el riesgo, quienes no fortalecieron los mecanismos de protección y permitieron que la violencia feminicida avanzara sin freno”, explica el organismo en un comunicado publicado este lunes.

El fin de semana, fueron encontrados en la capital del estado cuatro cuerpos de una mujer de 28 años y sus tres hijas, una de nueve años y dos gemelas de 11.

El viernes, el cuerpo de la madre fue encontrado en la carretera 36 Norte, en la Comisaría Miguel Alemán. Al día siguiente fueron localizados los cuerpos de sus hijas. Según El País, las menores estaban en un estado avanzado de descomposición, abrazadas y presentaban heridas de bala.

La familia entera fue asesinada presuntamente por la pareja de la madre, quien ya fue detenido por la Fiscalía de Sonora, que dijo que el hombre se dedica a la distribución de drogas y está vinculado con una organización criminal que opera en Hermosillo.

Por su parte Alfonso Durazo condenó el crimen y aseguró que refleja la urgencia de fortalecer las acciones institucionales contra la violencia.

“Mi compromiso como gobernador es seguir actuando con firmeza para que hechos como este no se repitan, fortaleciendo la prevención, el acceso a la justicia y la protección a las víctimas”, informó el político en un comunicado.

“Ya no nos basta con escuchar que ‘se investigará’ o que ‘se buscará castigar a los responsables’. Hoy el reclamo es directo: tomen con seriedad su papel como autoridades”, respondió el OCNF.

Finalmente, el observatorio exigió al gobernador y al presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez que dejen de repartir culpas y fortalezcan la Alerta de Violencia de Género con acciones concretas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr