¿Quién era Ulises Nache Trujillo, asesinado en Ciudad Juárez?

Ulises Nache Trujillo, identificado como el presunto líder del grupo delictivo ‘La Línea’, fue asesinado la noche del lunes en una tienda de conveniencia, junto con dos policías municipales que fungían como sus escoltas.

De acuerdo con autoridades, Nache Trujillo encabezaba un grupo criminal dedicado a la extorsión, secuestro, trata de personas y distribución de drogas. Vinculado con la venta de drogas sintéticas y, presuntamente, mantenía el control del penal estatal número tres.

Su historial incluía al menos tres carpetas de investigación y era considerado un objetivo prioritario tanto para las autoridades mexicanas como para agencias de Estados Unidos.

La historia de cómo dos policías del grupo de cuatrimotos de la secretaria de seguridad pública de Cd Juárez, eran escoltas del líder narco Ulises Nache y fueron asesinados por sicarios junto con su jefe en un Oxxo de esta frontera.



Ulises Nache Trujillo, era señalado por autoridades como líder de ‘La Línea’, brazo armado del Cártel de Juárez. Bajo su mando, operaba una estructura criminal dedicada a delitos de alto impacto.

Autoridades lo relacionaban directamente con la extorsión a comerciantes y con la coordinación de actividades ilícitas desde el interior del Cereso estatal número tres. Estiman que pudo haber operado presuntamente a lo largo de un año a través de un túnel clandestino ubicado en el estado, en dónde se traficaba con personas y droga.

