San Luis Potosí recibe inversión de 27 mdd con la inauguración de Sinbon Electronics

San Luis Potosí sigue creciendo sin límites con la inauguración de la planta de Sinbon Electronics en Villa de Reyes, empresa taiwanesa que invirtió 27 millones de dólares y generará 700 empleos directos en industrias de alto valor como la automotriz, médica y de energía verde.

Gracias a las obras de infraestructura, la imposición de la paz y la gobernabilidad que el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona promueve en San Luis Potosí, inversiones extranjeras continúan apostando al Estado.

La planta fabricará arneses de cables y sistemas de interconexión para clientes en América, bajo estándares internacionales de calidad, reforzando la red global de manufactura de Sinbon.

En la inauguración participaron Joseph Wang, CEO de Sinbon Electronics; Joy Wu, Vicepresidenta de Sinbon; Iván Lee, Embajador de Taiwán en México; y en representación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Secretario de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, quienes coincidieron en que esta inversión impulsará la generación de empleos y la transferencia de tecnología en la región.

Fundada en 1989, Sinbon cuenta con presencia en Asia, Europa y América, y se distingue por su innovación y compromiso con la sostenibilidad. Con esta apertura, San Luis Potosí reafirma su papel como destino confiable para la inversión global y el crecimiento económico sin límites.

