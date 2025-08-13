Se entregan acusados de violación en Campeche

Jesua “N” (último a la derecha), al llegar a la sede de la Fiscalía, ayer

Ayer por la mañana se entregaron los jóvenes brigadistas de Morena, Jorge “N” y Jesua “N”, acusados de participar en la violación tumultuaria en contra de una mujer de 22 años, con quien presuntamente tenían relación de amistad, ocurrida el pasado 31 de marzo.

De acuerdo con medios locales, los dos presuntos responsables, quienes tenían órdenes de aprehensión en su contra, acudieron este martes a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche, en la capital de la entidad, acompañados por sus padres, por amigos y por sus abogados.

El Tip: los acusados fueron brigadistas en la campaña de la candidata de Morena a la alcaldía de Campeche, Jamile Moguel, en 2024.

El órgano de procuración de justicia confirmó, en un comunicado, que Jorge “N” y Jesua “N” “se presentaron “de manera voluntaria”, en el contexto de su posible relación con los hechos denunciados por la joven Susan “N”, en alusión a Susan Saravia.

La institución autónoma indicó que los dos jóvenes imputados “serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, para que se determine su situación jurídica conforme a derecho”.

4 meses y medio han pasado desde que se cometió la agresión sexual contra Susan

Añadió: “Con esta acción, la Fiscalía da cumplimiento al mandamiento judicial emitido por la autoridad competente, consistente en la orden de aprehensión en contra de los mencionados, con el propósito de garantizar la debida procuración de justicia”.

Más tarde, la madre de Jesua “N”, Cecilia Villamontes, compartió en sus redes sociales que “con el dolor de madre, pero con el deber cumplido”, su hijo asistió a la Fiscalía para dar la cara y ofrecer su versión de los hechos. “Creo en mi hijo, en su palabra y en su inocencia; estaré junto a él en esta y sus demás luchas de su vida. Hijo, creo en ti, te amo”, escribió.