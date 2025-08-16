Fatal accidente en carretera de Michoacán deja 5 muertos y 5 heridos | VIDEO

Un accidente en una carretera de Michoacán dejó al menos cinco personas muertas y cinco heridas, así como un cierre de circulación que ya fue atendido por autoridades viales.

A través de redes sociales, usuarios y medios digitales informaron sobre el choque ocurrido la madrugada de este sábado, en el kilómetro 127 de la carretera Uruapan - Lázaro Cárdenas, en el cual se vieron involucrados un camión de pasajeros tipo ‘combi’ y una camioneta particular.

⚠️ #Accidente #Michoacán // Continúa el cierre a la circulación sobre la Autopista Siglo XXl en el tramo Uruapan-Nueva Italia km 127+000, por choque frontal que dejó 4 personas sin vida. pic.twitter.com/gR3DUoMHKh — Esfera Noticias Analizadas (@EsferaNoticiasA) August 16, 2025

De acuerdo con los reportes, los vehículos chocaron de frente debido a que uno de ellos perdió el control, aunque se desconocen las causas del siniestro.

En medios digitales, circulan videos en donde se aprecia a ambos vehículos con las fachadas destrozadas.

#Michoacán Accidente Entre Combi Y Camioneta En La S. XXI Deja 4 Muertos Y 5 Heridos⚠💢



Ocurrió a la altura del kilómetro 127 del tramo carretero Taretan- Santa Casilda🔴

+Info ⬇https://t.co/IPXOnnhDPW pic.twitter.com/CuVwv0Kxzc — Changoonga.com (@michangoonga) August 16, 2025

Asimismo, de manera preliminar se reportó que cuatro personas habían perdido la vida y otras cinco habían resultado heridas.

Sin embargo, posteriormente se informó que el número de fallecidos había aumentado a cinco, de forma que dos perdieron la vida en el momento y, otras tres, durante los traslados al hospital. Se desconocen las identidades de las personas fallecidas.

#TomePrecauciones en #Michoacan cierre total de circulación por #Accidentevial cerca del km 127+000 carretera Uruapan-Lázaro Cárdenas (Directo), con ruta alterna por carretera Cajones-Lombardía para vehículos de carga por la carretera Libre Uruapan, atienda indicación vial. pic.twitter.com/hjandKWuBN — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 16, 2025

A propósito, Guardia Nacional Carreteras confirmó los hechos e informó que, a causa de los mismos, se registraba un cierre total de circulación, por lo que urgió a usuarios a tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Sin embargo, hacia el mediodía, informó que la circulación se había restablecido, aunque seguía aconsejando considerar como ruta alterna el tramo Cajones-Lombardía para vehículos de carga.

#VialidadLibre en #Michoacan tras accidente cerca del km 127+000 de la carretera Uruapan-Lázaro Cárdenas (Directo), con ruta alterna por carretera Cajones-Lombardía para vehículos de carga por la carretera Libre Uruapan, maneje con precaución. pic.twitter.com/luxHNMxfHn — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 16, 2025

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Un accidente vial es un evento fortuito cuyo riesgo no es posible eliminar por completo, si bien es posible disminuirlo siguiendo estos consejos:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

