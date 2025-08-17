En dos años salen de la pobreza extrema 50 mil 200 personas en Tamaulipas

En Tamaulipas la población en situación de pobreza pasó de 26.8 por ciento en 2022 a 20.2 por ciento en 2024, en tanto que 50 mil 200 personas salieron de la condición de pobreza extrema en el estado, al disminuir de 2.9 por ciento en 2022 a 1.5 por ciento en 2024 de la población en esta situación.

De acuerdo con los resultados de la medición de Pobreza Multidimensional 2024 que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) , en Tamaulipas, durante el gobierno de Américo Villarreal Anaya, los indicadores de carencias sociales reflejan una mejora significativa entre 2022 y 2024.

Administración de Américo Villarreal logra reducción de pobreza extrema en Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

El estudio del INEGI expuso que en Tamaulipas, 50 mil 200 personas salieron de pobreza extrema, al bajar de 102 mil 600 a 52 mil 400, en los últimos dos años.

En cuanto a la pobreza multidimensional, 242 mil 200 personas dejaron esta condición al pasar de 962 mil 600 a 720 mil 400; es decir, del 26.8 por ciento de la población en 2022 a 20.2 por ciento en 2024.

“En Tamaulipas no deben existir personas que sufran pobreza extrema”, puntualizó el gobernador Américo Villarreal durante la reunión del gabinete estatal, en donde convocó a las y los funcionarios a redoblar el esfuerzo para seguir atendiendo a quienes más lo necesitan.

Por su parte, Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social en el estado, precisó que este progreso reflejado en el estudio del INEGI es resultado del crecimiento económico, la generación de empleos y la especial atención al cumplimiento de los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable.

Agregó que con estos resultados, la administración del gobernador Américo Villarreal reafirma su compromiso de garantizar la entrega de los programas sociales en favor del desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

cehr