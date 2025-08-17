Tras salir del país

Layda Sansores explica vacaciones; ‘Pedí 6 días la Congreso’ dice

Explicó que visitó a una de sus hijas no puede salir del país que le está gestionando el asilo; compartió un video de celebración en sus redes

Layda Sansores
Layda Sansores Foto: Especial
Por:
Alan Gallegos

Luego de la polémica generada por sus vacaciones en Países Bajos, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores salió a defenderse y explicó que pidió seis días al Congreso -las únicas del año- para visitar a una de sus hijas y dos nietas.

En un mensaje que compartió en sus redes sociales la gobernadora explicó que su hija no puede salir del país que le está gestionando el asilo para proteger su vida, pues “hacer documentales sobre casos de injusticia, a veces, te obliga a pagar elevadas facturas”.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche
Layda Sansores, gobernadora de Campeche ı Foto: larazondemexico

Fui a pasar mi cumpleaños con una de mis hijas y mis dos únicas nietas, que me enloquecen. Lo pasé con ellas, con mis otros dos hijos, mis hermanas y parte de mi tribu que alcanzó a llegar. Cuando se cumplen tantos años y se es tan feliz, hay que festejarlo con los que amas y buscarlos en el lugar del mundo en que se encuentren; digan lo que digan los demás”, dijo la mandataria.

TE RECOMENDAMOS:
Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, obtiene la mejor aprobación entre los líderes de Jalisco.
Supera a otros líderes estatales

Vero Delgadillo, la Presidenta mejor evaluada en Jalisco

De acuerdo con medios locales la gobernadora fue captada viajando a Ámsterdam la cual es considerada como una ciudad cara, especialmente en comparación con otros destinos europeos, según algunos sitios web de viajes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El gobierno municipal de Huixquilucan trabaja en la prevención para mantener la seguridad y la paz en el territorio.
Implementa estrategia contra la violencia

Huixquilucan fortalece seguridad con estrategia de prevención de la violencia y delincuencia