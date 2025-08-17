Layda Sansores explica vacaciones; ‘Pedí 6 días la Congreso’ dice

Luego de la polémica generada por sus vacaciones en Países Bajos, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores salió a defenderse y explicó que pidió seis días al Congreso -las únicas del año- para visitar a una de sus hijas y dos nietas.

En un mensaje que compartió en sus redes sociales la gobernadora explicó que su hija no puede salir del país que le está gestionando el asilo para proteger su vida, pues “hacer documentales sobre casos de injusticia, a veces, te obliga a pagar elevadas facturas”.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche ı Foto: larazondemexico

“Fui a pasar mi cumpleaños con una de mis hijas y mis dos únicas nietas, que me enloquecen. Lo pasé con ellas, con mis otros dos hijos, mis hermanas y parte de mi tribu que alcanzó a llegar. Cuando se cumplen tantos años y se es tan feliz, hay que festejarlo con los que amas y buscarlos en el lugar del mundo en que se encuentren; digan lo que digan los demás”, dijo la mandataria.

De acuerdo con medios locales la gobernadora fue captada viajando a Ámsterdam la cual es considerada como una ciudad cara, especialmente en comparación con otros destinos europeos, según algunos sitios web de viajes.

