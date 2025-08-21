La lluvia provoca serias anegaciones en Guadalajara

En el Mercado de Abastos de Guadalajara varios vehículos quedaron bajo el agua debido a la precipitación, ayer.

La fuerte lluvia que cayó durante la madrugada de este miércoles colapsó la Zona Metropolitana de Guadalajara, al provocar inundaciones severas en varias vialidades. El Panteón de Mezquitán quedó completamente bajo el agua, la Línea 1 del Tren Ligero suspendió el servicio y hubo retraso en al menos cuatro vuelos en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla.

La precipitación pluvial fue tan intensa, que las avenidas López Cotilla y Pedro Moreno, en el Centro Histórico de Guadalajara, se convirtieron en ríos, por los cuales el agua corría en abundancia y a gran velocidad, lo que obligó a muchos automovilistas a salir de sus vehículos para evitar ser arrastrados con ellos.

El Tip: En las redes sociales se viralizaron videos en donde se aprecia a trabajadores del Mercado de Abastos echando clavados en las zonas más inundadas.

En la zona de la Glorieta de Los Arcos, policías municipales rescataron a una persona que subió al cofre de su camioneta, al observar que el agua alcanzaba el nivel de las ventanillas.

En la estación Isla Raza de la Línea 1 del Tren Ligero fue suspendido el servicio, debido a que se inundaron los andenes en la interestación de esta parada con la de 18 de Marzo, informó el Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

4 vuelos sufrieron retrasos por la inundación del Aeropuerto Internacional

Adicionalmente, en el municipio de Tlajomulco, pobladores dieron a conocer en redes sociales la caída de un muro en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, a la altura del paso a desnivel de la avenida Concepción.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio de Guadalajara informó que la lluvia causó afectaciones en al menos siete vialidades centrales, por lo que pidió a la ciudadanía tomar rutas alternas y, a los automovilistas, conducir con toda precaución.

En tanto, en los alrededores del Mercado de Abastos de esta metrópoli el agua alcanzó tal nivel, que trabajadores del lugar y vecinos de la zona jugaron a echar clavados, mientras que varios autos quedaron bajo el agua. Todo quedó plasmado en diversos videos que se hicieron virales en las redes sociales.