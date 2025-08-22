Denuncian acoso por frenar presa Milpillas

Habitantes de las comunidades que se oponen a la construcción de la presa Milpillas, en el municipio de Jiménez de Teúl, el pasado 17 de julio.

Integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, quienes se oponen a la construcción de la presa Milpillas, denunciaron que, en los últimos días, pobladores del ejido Atotonilco y de otras comunidades han sido acosados por autoridades del Gobierno estatal de Zacatecas y del municipio de Jiménez del Teúl.

En un comunicado, la organización exigió “que cesen de inmediato los actos de hostigamiento, difamación, persecución y criminalización” en contra de quienes se oponen a la construcción de la presa, por considerar que perjudicará a diversas comunidades de la región.

El Dato: El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo el 19 de julio que “la presa Milpillas debe hacerse”, para llevar agua a medio millón de zacatecanos.

Los inconformes señalaron que la líder del movimiento, Sandra Miranda Ortega, y el delegado comunitario, Adrián Ramos Torres, enfrentan una campaña de persecución por parte de la directora de Obras Públicas del municipio de Jiménez de Teúl, Liliana Nayeli Herrera Muro, y de la titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (Sama) del Gobierno estatal, Susana Rodríguez Márquez.

Mencionaron que, como parte del acoso, las autoridades han pretendido vincular a la líder de comuneros con un supuesto esquema irregular de compra-venta de terrenos, con el argumento de que, si no los venden, serán expropiados por el Gobierno federal.

“Estos actos representan los más recientes en contra de las personas defensoras de su territorio que se oponen a la presa Milpillas, pero forman parte de un patrón continuo y sistemático de difamación, desinformación, hostigamiento y criminalización hacia ellas y ellos desde hace 10 años”, expresaron los comuneros.

8 mil 900 millones de pesos costará la construcción de la presa Milpillas

Y agregaron: “Hacemos responsable a la doctora Susana Rodríguez y al Gobierno del estado por los daños ocasionados a la privacidad, seguridad y dignidad de las familias afectadas, así como por la exposición pública de información personal que vulnera sus derechos humanos”.

Los pobladores añadieron que las funcionarias mencionadas tratan de armar una “campaña de odio” contra la defensora Sandra Miranda, quien abiertamente se ha opuesto al proyecto de la presa Milpillas desde que se anunció su construcción, en el sexenio anterior.

También acusaron que, durante el careo realizado el pasado lunes ante el juez comunitario del Ayuntamiento de Jiménez de Teúl, Iliana Herrera Muro acusó falsamente a la defensora ambiental “de estar impidiendo que personal de la Comisión Nacional del Agua entre a la comunidad a otorgar beneficios”, cuando la realidad es que se trata de una decisión que tomaron todas y todos los ejidatarios.

El proyecto de la presa Milpillas, con el que se pretende llevar agua a 500 mil habitantes de varios municipios de Zacatecas, fue mencionado por primera vez en 2015, durante el Quinto Informe del entonces gobernador priista Miguel Alonso Reyes. Desde entonces, pobladores de varias comunidades mantienen paralizadas las obras, debido a sus constantes actos de protesta.