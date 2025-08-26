Procesan a 10 por el asesinato de menor en Chalco

Los presuntos responsables, en imagen difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ayer.

Una jueza de control vinculó a proceso penal a 10 miembros de La Familia Michoacana por su presunta responsabilidad en el asesinato de la menor de 12 años Dulce, ocurrido el pasado 11 de agosto en el municipio de Chalco.

“Los detenidos forman parte de una célula delictiva dedicada a actividades de narcomenudeo y otros delitos de alto impacto y están relacionados con las actividades de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán”, informó ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El Tip: El 11 de agosto de este año, hombres armados ingresaron a una casa, en Chalco, y realizaron disparos, varios de los cuales alcanzaron a la adolescente Dulce.

De acuerdo con el órgano autónomo, la detención de los sujetos ocurrió luego de que se pusieran en marcha operativos en los que participaron elementos de esta institución, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal.

Añadió que la autoridad jurisdiccional determinó dictar la medida cautelar de prisión preventiva contra todos los implicados y fijó un plazo de tres meses para que el Ministerio Público realice la investigación complementaria.

Cabe mencionar que Dulce fue asesinada cuando se encontraba junto a su madre y otros familiares, en una vivienda del municipio de Chalco, en la zona oriente del Estado de México.

De acuerdo con medios locales, la víctima vivía en compañía de su madre, su hermano y su abuela y, aunque en principio se informó que el ataque estaba relacionado con una deuda económica, las autoridades precisaron que el tema tenía que ver con narcomenudeo.

De acuerdo con la información disponible, el día señalado, la madre, identificada como Bianca, de 38 años de edad, solicitó el apoyo de la policía, luego de que varios sujetos irrumpieron en forma violenta en su domicilio.

Antes de que llegara la ayuda, los agresores realizaron varios disparos y las balas alcanzaron a Dulce en el pecho y en las piernas, lo que ocasionó que perdiera la vida en el lugar de los hechos.