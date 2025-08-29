Hallan sin vida a Aída Karina Juárez Jacobo, madre buscadora en Zacatecas

Aída Karina Juárez Jacobo, madre buscadora de Zacatecas e integrante del colectivo “Siguiendo tu rastro con amor”, fue encontrada muerta en el estado de San Luis Potosí.

Aída Karina Juárez Jacobo fue privada de la libertad el pasado martes y buscaba a su hija Goretty

El hallazgo del cuerpo fue confirmado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, quien mencionó que también se le notificó sobre el arresto de una persona que participó en lo que pudo haber sido el homicidio de Aída Karina Juárez Jacobo.

TE RECOMENDAMOS: Importancia de promover proyectos conjuntos Yucatán y Singapur inician capítulo de cooperación estratégica

Dicha persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia, precisó Rodrigo Reyes Mugüerza, además de referir que mantienen información permanente con las autoridades de San Luis Potosí y federales para dar continuidad a las investigaciones.

A la par, emitió sus condolencias y un mensaje de solidaridad “con la familia de la madre buscadora, con su colectivo y con todas las madres buscadoras que, con valentía y amor, han hecho de la esperanza su causa. Su labor es fundamental y merece reconocimiento, respeto y, sobre todo, protección”, escribió el funcionario estatal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR