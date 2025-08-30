Detienen a nueve integrantes de la célula delictiva ‘M4′ dedicada a la extorsión en Edomex

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal, detuvieron a nueve sujetos integrantes de la célula delictiva autodenominada “M4”, vinculada a delitos de alto impacto como extorsión, secuestro y homicidio en municipios del Valle de México.

La acción se llevó a cabo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y contempló diferentes operativos, incluyendo una movilización en la carretera Progreso-Villa del Carbón, en la colonia San José El Vidrio, municipio de Nicolás Romero, donde fueron detenidos seis integrantes luego de que amagaron a un operador de transporte público y le exigieron el pago de una cuota a cambio de no atentar contra su integridad.

Tras un operativo en Nicolás Romero, se logró la detención de presuntos extorsionadores. ı Foto: SSPC / FGJEM

El líder de la célula, identificado como Erick “N”, alias “M4”, fue detenido tras investigaciones que establecieron que asumió el liderazgo del grupo después de que David “N”, alias “El Davis”, fuera detenido en 2021. Erick “N” es investigado por extorsión y actos de violencia contra comerciantes, incluyendo detonaciones de arma de fuego para presionar el pago de dinero.

Entre los detenidos también figura Arturo “N”, quien presuntamente proporcionaba información de la Fiscalía al grupo criminal y estaba relacionado con la venta de estupefacientes y homicidios, así como Eduardo “N”, alias “El Diamante”, vinculado a hechos ocurridos el 2 de febrero de este año.

Detienen a nueve presuntos criminales en operativo conjunto entre autoridades federales y estatales. ı Foto: Imagen: iStock

Los nueve detenidos, incluyendo Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N”, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de un juez que determinará su situación jurídica. Algunos de ellos están vinculados a proceso por extorsión y secuestro, y las indagatorias continúan para establecer su probable participación en otros delitos de alto impacto.

La Fiscalía recordó que los detenidos se deben considerar inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra y puso a disposición de la ciudadanía los medios para denunciar cualquier otro posible hecho delictivo relacionado con estos individuos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am