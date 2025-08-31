Ricardo Gallardo clausura la Feria Nacional Potosina 2025

Luego de 24 días de emociones, alegrías y diversión sin límites, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, clausuró este domingo 31 de agosto la Feria Nacional Potosina 2025, que registró 9 millones de visitas y una derrama económica de 6 mil 500 millones de pesos.

Fue en punto de las 20:30 horas que Ricardo Gallardo Cardona apareció en el escenario principal del Teatro del Pueblo para declarar la clausura y agradecer al público presente y a quienes asistieron a cada uno de los conciertos ahí ofrecidos por hacer de la Fenapo una fiesta espectacular que quedará en la memoria de las y los potosinos, ya que ahora tienen una feria digna y reconocida a nivel nacional e internacional.

Asistieron 9 millones se personas a la Feria Nacional Potosina 2025. ı Foto: Cortesía

De igual forma, el gobernador Ricardo Gallardo recibió, por parte de la Asociación Mexicana de las Ferias, Fiestas, Expos y Eventos Masivos A.C. (ASONAFE), el galardón que proclama a la Fenapo como la mejor feria del país, reconocimiento que obtiene por tercer año consecutivo gracias a los artistas de alcance internacional que se presentan en su Foro sin costo al público, así como por la gratuidad de su estacionamiento, del acceso general y de los juegos mecánicos, aunado a la gran diversidad de productos y alimentos exhibidos en sus pabellones comerciales y muestra gastronómica que representó a las cuatro regiones del Estado y de otras entidades del país, siendo en esta edición Zacatecas y Tamaulipas los invitados especiales.

Finalmente, Grupo Frontera se encargó de poner a bailar y cantar con sus éxitos a las miles de personas que despidieron esta edición 2025 de la Fenapo, la cual será recordada por haber roto récords de asistencia en un solo día en conciertos como los de Marilyn Manson y Don Omar, quienes también fueron los artistas más destacados de este año en la cartelera ferial, además de Belinda, Enrique Iglesias, Tiësto y Polymarchs.

▶ #Video | Ricardo Gallardo (@RGC_Mx), gobernador de San Luis Potosí, clausuró la Feria Nacional Potosina, un evento que se consolidó como uno de los mejores del país. Con el cierre de esta edición, el gobernador destacó el gran éxito de la celebración, que recibió a millones de… pic.twitter.com/XoE74j5fpJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 1, 2025

cehr